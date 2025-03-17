Чому пасажири обурені? Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Львів – Київ

Додатковий Інтерсіті чи зайвий рейс? Пасажири ставлять питання.

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткового швидкісного поїзда Інтерсіті №778 Львів – Київ, який курсуватиме 23 та 30 березня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 13:47 (23 березня) та о 14:10 (30 березня), прибуваючи до Києва о 21:04. На маршруті використовуватиметься двоповерховий поїзд Skoda.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укрзалізниці. Однак, оголошення викликало неоднозначну реакцію серед пасажирів. У коментарях до допису Укрзалізниці користувачі висловили обурення, зазначивши, що на багатьох затребуваних маршрутах спостерігається брак вагонів, а деякі напрямки взагалі залишили без потягів.

Зокрема, люди звернули увагу на проблеми з рейсами Львів-Рівне та Львів-Чернівці. Пасажири скаржаться, що раніше на маршруті Львів-Рівне було 8 вагонів, а зараз їх лише 6, попри високий попит.

Крім того, багато запитань викликав відсутній поїзд 702(802) Львів-Чернівці, ремонт якого триває вже довгий час. Хоча повідомлялося, що він повернеться у березні, на середину місяця ситуація не змінилася.

Ще одна претензія – відсутність проміжних зупинок на маршруті нового Інтерсіті. Користувачі зазначають, що це ускладнює подорож для пасажирів з інших регіонів, які могли б скористатися цим рейсом.

Також з'явилися питання щодо заповнюваності нового поїзда. За словами коментаторів, на початку березня аналогічний рейс вміщував 623 пасажири, проте до Львова він прибув лише з 180 людьми, а до Києва поїхало 130. Це ставить під сумнів доцільність такого призначення.

Окремо пасажири нарікають на скасування інших важливих маршрутів, зокрема Інтерсіті Кривий Ріг – Київ та Кривий Ріг – Львів. Ці напрямки мають великий попит, а квитки розкуповуються за кілька днів наперед.

Раніше "Телеграф" писав про те, що філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю персональних комп'ютерів. Загальна вартість закупівлі становить 2,4 мільйона гривень без урахування ПДВ.