Найдете от 100 грн в месяц: какой провайдер домашнего интернета самый дешевый

Топ дешевых интернет-провайдеров: кто предлагает выгодные условия?

Выбор дешевого домашнего интернета в Украине зависит от нескольких факторов: скорости соединения, дополнительных услуг, условий подключения и географического расположения.

"Телеграф" рассмотрел предложения основных провайдеров:

Киевстар

Тариф "Удача" : скорость до 100 Мбит/с. Стоимость: первые 6 месяцев – 100 грн/мес, в дальнейшем – 200 грн/мес. Дополнительно доступны 92 телеканала Киевстар ТВ.

: скорость до 100 Мбит/с. Стоимость: первые 6 месяцев – 100 грн/мес, в дальнейшем – 200 грн/мес. Дополнительно доступны 92 телеканала Киевстар ТВ. Пакет "Все вместе" : комбинация домашнего интернета, мобильной связи и телевидения со скидкой до 50%. Например, при подключении тарифа "Все вместе Наснага" до 31.12.2025, первые три месяца стоимость составит 200 грн/мес, далее стандартная цена.

Сеть Ланет

Тариф "GIG+": безлимитный интернет со скоростью 1000 Мбит/с. Стоимость – 399 грн/30 дней. В тариф включен статический IP-адрес и ТВ-пакет "Prime" со 118 онлайн IPTV-каналами (81 в HD-качестве). Подключение бесплатно.

Volia

Тариф со скоростью до 100 Мбит/с: стоимость первых 6 месяцев — 100 грн/мес, в дальнейшем — 150 грн/мес. Доступ к 120 телеканалам. Важное замечание: подключение в частном секторе недоступно.

Vodafone

Тариф со скоростью 1000 Мбит/с: безлимитный интернет за 250 грн/мес. Для новых клиентов первые 3 месяца бесплатные.

Самая низкая первоначальная стоимость: Киевстар и Volia предлагают тарифы по 100 грн/мес в течение первых 6 месяцев.

Самая низкая постоянная стоимость: Volia – 150 грн/мес после льготного периода.

Высокая скорость: Ланет и Vodafone предлагают скорость до 1000 Мбит/с.

Дополнительные услуги Киевстар и Ланет включают ТВ-пакеты в свои тарифы.

При выборе провайдера следует учитывать не только стоимость, но и дополнительные услуги, условия подключения и наличие покрытия в вашем регионе. Также важно учитывать возможность подключения в частном секторе, если это актуально для вас.

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