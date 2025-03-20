Знайдете від 100 грн на місяць: який провайдер домашнього інтернету найдешевший

Топ дешевих інтернет-провайдерів: хто пропонує найвигідніші умови?

Вибір найдешевшого домашнього інтернету в Україні залежить від кількох факторів: швидкості з'єднання, додаткових послуг, умов підключення та географічного розташування.

"Телеграф" розглянув пропозиції основних провайдерів:

Київстар

Тариф "Удача" : швидкість до 100 Мбіт/с. Вартість: перші 6 місяців — 100 грн/міс, надалі — 200 грн/міс. Додатково доступні 92 телеканали Київстар ТБ.

: швидкість до 100 Мбіт/с. Вартість: перші 6 місяців — 100 грн/міс, надалі — 200 грн/міс. Додатково доступні 92 телеканали Київстар ТБ. Пакет "Все разом": комбінація домашнього інтернету, мобільного зв'язку та телебачення зі знижкою до 50%. Наприклад, при підключенні тарифу "Все разом Наснага" до 31.12.2025, перші три місяці вартість становитиме 200 грн/міс, далі — стандартна ціна.

Мережа Ланет

Тариф "GIG+": безлімітний інтернет зі швидкістю 1000 Мбіт/с. Вартість — 399 грн/30 днів. У тариф включено статичну IP-адресу та ТВ-пакет "Prime" з 118 онлайн IPTV-каналами (81 у HD-якості). Підключення безкоштовне.

Volia

Тариф зі швидкістю до 100 Мбіт/с: вартість перші 6 місяців — 100 грн/міс, надалі — 150 грн/міс. Доступ до 120 телеканалів. Важливо: підключення в приватному секторі недоступне.

Vodafone

Тариф зі швидкістю 1000 Мбіт/с: безлімітний інтернет за 250 грн/міс. Для нових клієнтів перші 3 місяці безкоштовні.

Найнижча початкова вартість: Київстар та Volia пропонують тарифи по 100 грн/міс протягом перших 6 місяців.

Найнижча постійна вартість: Volia — 150 грн/міс після пільгового періоду.

Найвища швидкість: Ланет та Vodafone пропонують швидкість до 1000 Мбіт/с.

Додаткові послуги: Київстар та Ланет включають ТВ-пакети у свої тарифи.

При виборі провайдера слід враховувати не лише вартість, але й додаткові послуги, умови підключення та наявність покриття у вашому регіоні. Також важливо зважати на можливість підключення в приватному секторі, якщо це актуально для вас.

Раніше "Телеграф" писав про те, які тарифи мобільних операторів є найдоступнішими у 2025: огляд та порівняння.