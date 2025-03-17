Некоторые провайдеры "наглеют": какие тарифы на домашний интернет предлагают украинцам
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Какой провайдер предлагает лучшую скорость и цены? Сравнение условий домашнего интернета: преимущества и недостатки.
Выбор интернет-провайдера является важным решением для каждого пользователя. Основные критерии оценки – скорость, стоимость, дополнительные услуги и автономность работы при отключении электроэнергии.
"Телеграф" сравнил тарифы четырех популярных провайдеров: "Corbina", "Lanet", "Киевстар" и "Volia".
Корбина
- Скорость: 1000 Мбит/с по Украине и миру
- Стоимость: 350 грн/мес
- Дополнительные услуги: нет ТВ в стандартном пакете
- Автономная работа: до 72 часов без света
Провайдер "Corbina" предлагает высокую скорость приемлемой цены и длительный период автономной работы, что может стать ключевым преимуществом для абонентов.
Lanet
- Скорость: 1000 Мбит/с
- Стоимость: 339 грн/мес (первые 3 месяца бесплатно)
- Дополнительные услуги: IPTV-пакет "Promo" (56 каналов, 34 HD), статический IP-адрес
- Автономная работа: до 24 часов без света
- Подключение: бесплатное
"Lanet" предлагает несколько более дешевый тариф с дополнительными услугами, такими как IP-адрес и телевидение, а также бесплатное подключение и три месяца бесплатного пользования.
Киевстар
- Скорость: до 1 Гбит/с
- Стоимость: 500 грн/мес (с 4-го месяца)
- Дополнительные услуги: мобильная связь (500 мин на другие номера, безлимит в сети), безлимитный мобильный интернет, 433 канала телевидения
- Автономная работа: не указано
"Киевстар" предлагает комплексное решение "Все вместе МИЦЬ", которое включает не только интернет, но и мобильную связь и ТВ. Однако тариф самый дорогой среди рассмотренных провайдеров.
Volia
- Скорость: 100 Мбит/с
- Стоимость: 175 грн/мес (первые 6 месяцев), далее 300 грн/мес
- Дополнительные услуги: интернет + ТВ
- Автономная работа: не указано
- Ограничения: не подключают частный сектор
Volia предлагает самый дешевый стартовый тариф, однако скорость в 10 раз ниже, чем у конкурентов, а после полугода стоимость растет до 300 грн/мес. Кроме того, частные дома невозможно подключить.
Если вам нужен скоростной интернет по разумной цене, "Корбина" и "Ланет" являются лучшими вариантами. "Корбина" выигрывает за счет стабильности работы без электричества, а "Ланет" привлекает бесплатным периодом использования и IPTV. Киевстар является удобным вариантом для тех, кто хочет получить все в одном пакете, но стоит он дороже. "Volia" подойдет для ищущих бюджетный вариант, но стоит учитывать его ограничения по подключению и скорости.
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