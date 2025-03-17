Некоторые провайдеры "наглеют": какие тарифы на домашний интернет предлагают украинцам

Какой провайдер предлагает лучшую скорость и цены? Сравнение условий домашнего интернета: преимущества и недостатки.

Выбор интернет-провайдера является важным решением для каждого пользователя. Основные критерии оценки – скорость, стоимость, дополнительные услуги и автономность работы при отключении электроэнергии.

"Телеграф" сравнил тарифы четырех популярных провайдеров: "Corbina", "Lanet", "Киевстар" и "Volia".

Корбина

Скорость: 1000 Мбит/с по Украине и миру

Стоимость: 350 грн/мес

Дополнительные услуги: нет ТВ в стандартном пакете

Автономная работа: до 72 часов без света

Провайдер "Corbina" предлагает высокую скорость приемлемой цены и длительный период автономной работы, что может стать ключевым преимуществом для абонентов.

Lanet

Скорость: 1000 Мбит/с

Стоимость: 339 грн/мес (первые 3 месяца бесплатно)

Дополнительные услуги: IPTV-пакет "Promo" (56 каналов, 34 HD), статический IP-адрес

Автономная работа: до 24 часов без света

Подключение: бесплатное

"Lanet" предлагает несколько более дешевый тариф с дополнительными услугами, такими как IP-адрес и телевидение, а также бесплатное подключение и три месяца бесплатного пользования.

Киевстар

Скорость: до 1 Гбит/с

Стоимость: 500 грн/мес (с 4-го месяца)

Дополнительные услуги: мобильная связь (500 мин на другие номера, безлимит в сети), безлимитный мобильный интернет, 433 канала телевидения

Автономная работа: не указано

"Киевстар" предлагает комплексное решение "Все вместе МИЦЬ", которое включает не только интернет, но и мобильную связь и ТВ. Однако тариф самый дорогой среди рассмотренных провайдеров.

Volia

Скорость: 100 Мбит/с

Стоимость: 175 грн/мес (первые 6 месяцев), далее 300 грн/мес

Дополнительные услуги: интернет + ТВ

Автономная работа: не указано

Ограничения: не подключают частный сектор

Volia предлагает самый дешевый стартовый тариф, однако скорость в 10 раз ниже, чем у конкурентов, а после полугода стоимость растет до 300 грн/мес. Кроме того, частные дома невозможно подключить.

Если вам нужен скоростной интернет по разумной цене, "Корбина" и "Ланет" являются лучшими вариантами. "Корбина" выигрывает за счет стабильности работы без электричества, а "Ланет" привлекает бесплатным периодом использования и IPTV. Киевстар является удобным вариантом для тех, кто хочет получить все в одном пакете, но стоит он дороже. "Volia" подойдет для ищущих бюджетный вариант, но стоит учитывать его ограничения по подключению и скорости.

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