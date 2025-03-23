Новые тарифы на транспорт в Запорожье: для кого снизят цену в два раза
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Льготный проезд в Запорожье: кто может ездить со скидкой 50% и как оформить льготу?
С 20 марта студенты вузов, учащиеся профтехучилищ и школьники смогут ездить в общественном транспорте Запорожья со скидкой 50%. Льгота будет действовать не только в трамваях и троллейбусах, но и в автобусах.
Об этом сообщила Регина Харченко, секретарь Запорожского городского совета со ссылкой на решение исполкома.
Студенты смогут покупать билеты по льготной цене у водителя наличными (разовый билет) или безналично – через QR-код, мобильное приложение или транспортную карточку "Сичь Студенческая". Месячные проездные билеты доступны только в безналичном формате.
Условия скидки:
- Действует круглогодично в будние дни (понедельник-пятница);
- Не распространяется на выходные, праздничные и нерабочие дни;
- Для получения скидки необходимо предъявить студенческий билет.
Школьники также смогут покупать льготные билеты у водителя или оплачивать проезд через QR-код и мобильное приложение.
Условия скидки:
- Действует с 1 сентября по 30 июня (кроме каникул и перерывов между учебными периодами);
- Доступна по будням (понедельник-пятница);
- Необходимо иметь ученическое удостоверение или справку из школы (с фото и печатью).
Где получить карточку "Сичь Студенческая"?
- Центральная касса КП "Запорожэлектротранс" (ул. Школьная, 2);
- Городской Молодежный совет;
- Молодежный центр Запорожья.
Месячные проездные для школьников также будут только в безналичном формате после запуска транспортной карты "Сичь Школьная", запланированной на сентябрь 2025 года.
Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 марта 2025 года Кабинет Министров Украины принял законопроект, гарантирующий новые льготы для участников Революции Достоинства. Согласно ему, эти граждане получат специальный статус, отличающийся от ветеранов войны, и право на ряд социальных и материальных льгот.