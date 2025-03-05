Проезд подорожал в одном из городов Украины: какие теперь тарифы в троллейбусах и маршрутках

Транспортные тарифы подняли: как это повлияет на горожан.

Исполнительный комитет Черкасского горсовета принял решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Уже с 5 марта жители и гости будут платить за поездку больше.

Такое решение было принято во время заседания исполкома 4 марта. Согласно новым тарифам, стоимость разового билета на троллейбус вырастет до 13 гривен, а проезд в маршрутных такси будет стоить 16 гривен.

Как объясняют представители КП "Черкассыэлектротранс", необходимость повышения тарифов обусловлена ростом затрат на электроэнергию, повышением минимальной заработной платы и общим подорожанием себестоимости перевозок.

Автотранспортные перевозчики также обосновывают новые тарифы подорожанием запчастей, шин и других расходных материалов, необходимых для обслуживания подвижного состава.

Увеличение стоимости проезда вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Некоторые считают новые тарифы обоснованными из-за инфляции, а другие жалуются, что качество перевозок не улучшается, а цены постоянно растут.

Ранее представители городских властей и перевозчики неоднократно поднимали вопрос изменения тарифов, поскольку расходы на содержание общественного транспорта продолжают увеличиваться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 апреля 2025 года в Каменском Днепропетровской области может вырасти стоимость проезда в трамваях.