В одном из городов Украины хотят навсегда сделать бесплатный проезд: кому может повезти

Это одна из фишек социальной поддержки горожан

В Харькове проезд в общественном транспорте хотят сделать бесплатным навсегда. Эта инициатива одна из фишек социальной поддержки, которая в определенной степени сокращает отток людей из города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию "TSN.ua". По его словам, бесплатный проезд в муниципальном транспорте – фишка города.

"Нам удается удержать баланс бюджета. Сегодня есть несколько вещей, которые мы делаем как социальная защита населения. Это прежде всего бесплатный проезд. Кстати, я очень хочу, чтобы мы сохранили бесплатный проезд навсегда для харьковчан", — говорит Терехов.

По его словам, в настоящее время администрация города просчитывает все возможные варианты. Большинство социальной поддержки создано для поощрения людей и сохранения интереса к городу.

"Это (бесплатный проезд — Ред.) фишка Харькова. Для харьковчан бесплатный проезд нужно сохранять и мы будем это делать. Пока у нас есть такие возможности. Мы работаем над тем, чтобы такие возможности у нас были", — подчеркнул глава города.

Он также добавил, что администрация города продолжает поддерживать раздачу всем желающим бесплатных горячих обедов – 46 тысяч порций ежедневно, за исключением воскресенья. К тому же, предприниматели Харькова освобождены от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛПы 4-й группы – от единого налога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в скором времени в Черкассах увеличится стоимость проезда в общественном транспорте.