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Украинцам предоставят новые льготы на оплату коммунальных услуг и проезд: кто сможет получить

Автор
Елена Завальнюк
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Льготы на оплату коммунальных услуг
Льготы на оплату коммунальных услуг. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кабмин Украины принял новый законопроект, предоставляющий еще одной категории населения льготы на коммунальные услуги и компенсацию за проезд.

11 марта 2025 года Кабинет Министров Украины принял законопроект, гарантирующий новые льготы для участников Революции Достоинства. Согласно ему, эти граждане получат специальный статус, отличный от ветеранов войны, и право на ряд социальных и материальных льгот.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, предусмотрено, что участники Революции Достоинства смогут получать ежемесячное финансовое пособие на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также на покупку горючего для бытовых нужд, в частности сжиженного газа и твердого печного топлива.

Законопроект также определяет, что площадь, на которую будет начисляться скидка за коммунальные услуги, будет определяться максимальной, согласно нормам для жилого помещения, независимо от того, есть ли в семье лица, не имеющие права на такую скидку.

Что касается размеров помощи, то участники с инвалидностью I и II группы получат 100%-ную скидку за коммунальные услуги и печное топливо. Участники с инвалидностью III группы и пострадавшие, достигшие пенсионного возраста, получат 75% скидки. Члены семей погибших участников будут также получать скидки на коммунальные услуги — 50%.

Также предусмотрено введение компенсаций за расходы по проезду в общественном транспорте и финансовую поддержку для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Дополнительно к льготам, пенсиям и социальным выплатам участников Революции Достоинства будут повышены в зависимости от группы инвалидности. К примеру, для лиц с инвалидностью I группы повышение составит 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 января 2025 года в Украине изменились правила получения льгот на коммунальные услуги. Теперь льготы будут предоставляться не только по категории граждан, но и в зависимости от их дохода.

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#Тарифы #Льготы #Коммунальные услуги #Жилищно-коммунальные услуги #Коммунальные тарифы #Коммунальные платежи