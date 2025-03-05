Цены – не единственная проблема. В большом украинском городе подорожает проезд в маршрутках

Стоимость проезда в идеале уже должна переваливать за 20 гривен, но тариф сейчас — 12 грн

Транспортные предприятия в Запорожье во время полномасштабной войны столкнулись с острой нехваткой водителей. Повышение цен на проезд поможет поднять уровень зарплаты работникам и решить проблему с дефицитом общественного транспорта в городе.

Об этом рассказали владельцы частного транспорта, пишет "РИА-Мелитополь". По словам руководителя предприятия "ФЕНИКС-АВТО" Леонида Фельского говорит, что из-за нехватки рабочих сам стал водителем на предприятии.

"Катастрофически нет водителей — работать просто некому. Проблема началась еще с начала COVID-19. На период начала карантина у меня работало — 90 водителей. На начало войны их было уже 58. В настоящее время работает 34 водителя. То есть у меня только 30% от того, что надо", — отметил Фельский.

Он добавил, что нехватка водителей привела к уменьшению общественного транспорта в городе. Особенно это ощущается в вечернее время, когда люди возвращаются с работы или учебы и вынуждены долгое время ждать маршрутку.

С Леонидом соглашается Александр Анатольевич, директор предприятия "ЮНИСТАР-АВТО". Его предприятие, имея ранее более 100 водителей, за время войны потеряло около 40.

С февраля 2022 года большое количество водителей стали на защиту Украины, а некоторые переехали в другие города. Однако причина кроется также в низкой заработной плате: примерно 12-15 тысяч. Оба владельца предприятий согласились, что повышение цен на проезд позволит поднять зарплату водителям и это в перспективе может привлечь больше транспорта.

"Цена на проезд не поднималась с начала полномасштабного вторжения. Сейчас нам необходимо более 20 грн. Поэтому увеличение не даст большого смысла, но это позволит не остановиться и не утонуть", — говорит директор "ЮНИСТАР-АВТО".

Сейчас стоимость проезда по городу составляет 12 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что росте стоимости проезда во Львове — за весь городской транспорт установлена единая цена — 25 грн за билет, при оплате безналичными — 15 грн, а Леокардом — 13 грн.