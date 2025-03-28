"Киевстар" под огнем критики: что не так с домашним интернетом

Обещали качественный интернет, а вместо этого – проблемы. Почему пользователи "Киевстара" массово жалуются на услуги оператора?

В последнее время в социальных сетях участились жалобы клиентов о работе домашнего интернета от Киевстар. Пользователи сообщают о проблемах с подключением, задержках в выполнении заявок и ненадлежащей работе технической поддержки.

Об этом пишут клиенты оператора на его официальной странице в Facebook. Один из пользователей поделился неприятным опытом после подключения к Киевстару.

По его словам, менеджер убедил его перейти на услуги компании, а осуществлявший подключение мастер физически отрезал кабель предыдущего провайдера. Однако после пополнения счета интернет так и не заработал.

Техподдержка сообщила, что решение проблемы может занять два дня, однако клиенту не предложили даже временный безлимитный мобильный интернет.

Еще один пользователь рассказал, что заказал подключение интернета, получил СМС с датой визита мастера, но тот так и не появился. Звонки в службу поддержки результата не дали – клиент не получил никаких пояснений и остался без интернета.

Пользователи также жалуются на неправильное поведение операторов службы поддержки. Один из клиентов утверждает, что оператор не только некорректно предоставил консультацию, но отказался фиксировать жалобу и прикрыл коллегу.

На все жалобы Киевстар реагирует одинаково – просит написать в личные сообщения для проверки ситуации. Такой подход вызывает дополнительное недовольство пользователей, ведь они ожидают оперативного решения проблем, а не стандартных ответов.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать самый дешевый домашний интернет и какие провайдеры предлагают самые выгодные условия. На что следует обратить внимание при выборе тарифа.