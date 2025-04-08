Военные жалуются на банки из-за льгот на кредиты: в чем дело

Несмотря на законодательные льготы, военнослужащие жалуются, что банки ограничивают доступ к кредитным средствам

В соцсетях все чаще появляются сообщения о том, что банки ограничивают доступ военнослужащим к кредитным средствам. Причины называют разные, например, копеечные задолженности или вообще не комментируют ситуацию.

"Телеграф" разбирался, какие кредитные льготы есть у военных и какие банки "поймали" на подобных действиях. В сети "Тредс" в большинстве своем жалуются на государственный "ПриватБанк". Якобы после того, как человек стал военнослужащим, ему закрыли оплату частями. Пользователи делятся своими историями. В некоторых случаях после общения с представителем банка удалось восстановить возможность использования кредитных средств. Другой банк, где пользователи столкнулись с проблемой – "Пумб".

Пользователи в сети жалуются на действия банковских учреждений

Что говорит закон о кредитах для военных

Закон гарантирует армейцам определенные льготы во время военного положения и 90 дней после его завершения. По словам юриста ОО "Подольская правовая лига" Николая Лозинского, согласно ч.15 ст.14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военные имеют право:

не платить проценты за пользование кредитом (кроме договоров на покупку жилья или авто, заключенных после 19.08.2022);

не платить штрафы или пеню за просрочку.

Льготы относятся не только к банкам, но и к кредитным союзам, ломбардам и другим финансовым учреждениям. При этом закон не предусматривает освобождения от погашения тела кредита или уплаты комиссий.

Чтобы получить льготы, нужно:

Предоставить банку справку об остатке задолженности. Подать документы, подтверждающие службу (военный билет, выписка из приказа, справка и т.д.). Заявлением обратиться в банк об освобождении от начисления процентов и штрафов.

Обращение можно подать по почте, по электронной почте или лично. Детали следует уточнить у вашего банковского учреждения. Право на льготы имеют не только военные, но и их супруги, если подтвердят статус супругов и предоставят соответствующие документы. Относительно вышеописанной ситуации "Телеграф" направил запрос в "ПриватБанк". В случае ответа донесем официальную позицию банка до читателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что статус военнослужащего или его семьи не поможет в случае накопления долгов за коммунальные услуги. В частности свет в таком случае могут отключить и за месячную просрочку платежа.