Нефтяной шок для Кремля: цены на Urals упали до 50 долларов за баррель

Падение цен на нефть давит на бюджет России

Цены на нефть Brent впервые за четыре года снизились до 63 долларов за баррель. Так рынок отреагировал на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

В то же время из-за резкого падения мировых цен на нефть российская Urals подешевела до 50 долларов за баррель. И это еще не предел, говорит финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Эксперты связывают падение цен на нефть с несколькими факторами. Во-первых, это введение США "взаимных пошлин для стран по всему миру", что негативно отразилось на прогнозах мирового спроса. Во-вторых, группа производителей ОПЕК пообещала увеличить добычу, а Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть.

"Как я недавно писал, российскую марку нефти Urals прижмут до 55 долларов, но это не предел. Разница между этими марками всегда на уровне примерно 10-15 долл. То есть скоро российская нефть может быть ниже 50 долларов", — объясняет Кущ. Что касается будущего рынка, аналитик добавляет: "ОПЕК теперь будет бороться за долю рынка, а не за цену. То есть в ближайшее время ОПЕК увеличит добычу и это еще больше подтолкнет динамику падения нефти".

Напомним, по состоянию на 7 апреля, как сообщает Bloomberg, фьючерсы на Brent и West Texas Intermediate упали до минимума с апреля 2021 года — до 63,01 доллара и 59,49 доллара за баррель соответственно. Сырая нефть сейчас стоит на 15% меньше, чем до объявления Трампом новых пошлин.

Издание пишет, что падение цен давит на бюджет России, пока Кремль увеличивает расходы на войну. Минфин России признал, что средняя цена на нефть в 2025 году составит около 60 долларов вместо 70, заложенных в бюджет. Это увеличит дефицит, но, по их словам, не более чем на 1% ВВП.

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