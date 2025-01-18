Светит до 12 лет: взлеты и падения члена КРАИЛ Евгения Яхния

За что будут судить главного "куратора" противоправных схем на игорном рынке

Суд отказался отпускать под домашний арест, на поруки или под залог члена КРАИЛ Евгения Яхния, задержанного по статье "пособничество агрессору". Он будет содержаться под стражей весь срок следствия.

"Телеграф" решил напомнить, как в составе регулятора игорного рынка появился Евгений Яхний, а также выяснил, за что именно он арестован, сколько ему может "светить", и кто должен отвечать за то, что "проморгал" пособника РФ в системе правительства.

Что-то пошло не так…

Легализация азартных игр, которая изначально задумывалась как инструмент наполнения бюджета и борьбы с нелегальным рынком, похоже, пока привела к обратному эффекту. Из-за проклятого "человеческого фактора" имеем ситуацию, когда игорный рынок, вместо того, чтобы помогать государству, кормит лишь ограниченный круг "азартных" бизнесменов и прикрывающих их чиновников. А хуже всего, что дивиденды от украинского игорного бизнеса получает страна-агрессор. Причем не только в виде денег, но и данных об украинских военных.

Как и в каждой подобной истории оказалось, что "азартная рыба" гниет с головы. В нашем случае – с Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), в которую сводятся основные ниточки регулирования игорного рынка.

О вопиющей ситуации в КРАИЛ журналисты (в том числе и "Телеграф") писали уже давно. С разоблачением схем, демонстрацией документов, называнием имен. Но публичных шагов от правоохранителей дождались только недавно.

Первым таким шагом стал арест в декабре 2024 года руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Чиновнику предъявили обвинения в сотрудничестве с государством-агрессором, а во время обыска обнаружили немалые средства и оружие. Бонусом также стало найденное правоохранителями значительное количество веществ, как принято говорить, "похожих на наркотические".

Уже во время задержания Рудого ни для кого не было секретом, что следующим в списке задержанных должен стать член КРАИЛ Евгений Яхний. Ведь если Иван Рудой с его статусом ветерана все-таки считался в игорной сфере человеком чуть ли не случайным и даже "жертвой обстоятельств" (мол, не удержался от соблазна), то о Яхние почти с самого начала его появления в Комиссии писали, как об основном кураторе противоправных игорных схем. Таким образом, задержание ДБР Евгения Яхния 14 января этого года стало шагом абсолютно логичным.

Что известно о "болезненном мальчике"

Евгений Яхний официально появился в составе КРАИЛ 7 июля 2023 года, когда премьер Денис Шмигаль утвердил соответствующее распоряжение. И появился не случайно. Незадолго до этого правоохранителями была ликвидирована схема "Айбокс банка", заточенная на заработок на переводе и выводе средств с игорного рынка. Понятно, что бенефициары нелегальных игровых схем не могли оставить этот момент без внимания и не заполнить "пустоту".

"Телеграф" уже писал о "странных совпадениях", которые можно было наблюдать сразу после ликвидации схемы "Айбокс банка". Это, во-первых, получение лицензии и активный выход на рынок компании "Даймонд Пэй" (впоследствии переберущей на себя функцию "проводника" львиной доли платежей на игорном рынке (в том числе, похоже, и нелегальном), а, во-вторых, практически одновременное появление в КРАИЛ Евгения Яхния.

До начала своей чиновничьей карьеры в КРАИЛ Яхний был основателем ООО "Икс Пэй Групп". Эта компания является технологическим оператором платежных услуг, то есть по роду деятельности очень близка к "Даймонду Пэй". Кроме того, на момент вступления в должность (а данные YouControl говорят, что и в процессе выполнения функций чиновника) он числился среди учредителей ростовщической компании ООО ФК "Биксбит", управлявшей сервисами онлайн-кредитования "Turbogroshi" и "Qcredit".

То есть Яхний очень хорошо знал все нюансы, связанные с переводом средств. Хотя ничего не говорило о том, что он как-то разбирается в игорном рынке. Дальнейшее развитие событий показало, что ему это и не было особо нужно. Главное – "правильно вести" себя в роли члена КРАИЛ.

Умение "правильно себя вести" Яхний продемонстрировал уже через месяц после назначения в Комиссию. Случилось это в августе 2023 года, когда КРАИЛ должна была принимать чрезвычайно важное решение об отмене лицензии для нелегального казино, которое было одним из основных клиентов "Даймонд Пэй". Как раз в момент принятия решения Яхнию, якобы, стало "очень плохо" и сверхважное решение было провалено, а казино осталось на рынке. После этого Яхний получил меткую характеристику " болезненный мальчик ".

Ну а впоследствии благодаря журналистам выплыли уже более интересные факты, свидетельствующие, что Евгений Яхний и его жена Лилия систематически получали от "Даймонд Пэй" (которую с подачи членов КРАИЛ вынуждено было использовать большинство представителей игорного рынка) миллионные суммы.

"Общая сумма подтвержденных платежей семьи члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с россией платежной системы "Даймонд Пэй", за период 2023 — 2024 годов составила 8.84 млн. грн", — пишет журналист Евгений Плинский со ссылкой на источники в НБУ.

Что сейчас инкриминируют Яхнию

Согласно официальной информации на сайте ДБР, установлено, что Евгений Яхний вместе с председателем КРАИЛ Иваном Рудым " в течение длительного времени не предпринимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет, в результате чего был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора".

ДБР отмечает, что в сотрудничестве с Госслужбой финмониторинга в ходе расследования деятельности данного предприятия были выявлены факты пособничества его представителей государству-агрессору и документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.

По данным источников "Телеграфа", один из эпизодов, инкриминируемый Яхнию, может быть связан с уже упомянутым блокированием им решения КРАИЛ по аннулированию лицензий для упомянутого ДБР казино. Следствие считает, что Яхний тогда умышленно сорвал заседание Комиссии, чтобы разрешить казино продолжить деятельность. На дальнейших заседаниях он вообще пытался продолжить снятие этого вопроса с рассмотрения – дескать, не успел изучить соответствующие доказательства. Впоследствии он продолжал защищать это казино, всячески оттягивая решение об аннулировании лицензии – игнорировал данные о нарушении казино законодательства в сфере рекламы, повторно полученные от правоохранителей данные уголовных производств о связях с Россией и т.д.

Еще один эпизод, по данным источников "Телеграфа", может касаться заработков Яхния на переводе игорных средств. Речь, в частности, идет о том, что он вместе с Рудым мог фактически принуждать операторов игорного рынка использовать систему "Даймонд Пэй" для перевода средств, получая с этого свой процент.

Но не забывал Яхний и о собственной компании "Икс Пэй". Схема, похоже, работала следующим образом. Большинство игорного рынка обслуживалось в МТБ и Сенс-Банке, с которыми сотрудничала "Даймонд Пэй", обеспечивая получение от игроков и последующую транзакцию средств.

Но для обеспечения работы счетов в упомянутых банках онлайн-казино отдельно должно было пройти техническую интеграцию с компанией "Икс Пэй", которая, как уже упоминалось, ранее принадлежала Яхнии. На самом деле такая интеграция — минутное дело. Но только если компания согласна "договориться" с членом КРАИЛ. В противном случае – процесс мог длиться вечно.

Как пишут СМИ, весь процесс мог происходить так:

Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору "Даймонд Пэй" в размере 1,8–2,2% с каждой транзакции.

"Даймонд Пэй" передавала 1,5–1,7% в МТБ Банк.

МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам, например, ПУМБ.

По каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании "Икс Пэй Груп" Яхния.

Кстати, по данным журналистов, руководство МТБ банка (председатель правления Юрий Кралов, а также Олег Прилуцкий и Дмитрий Яковлев) оказались в центре расследований. Есть также данные, что по делу может проходить и Инна Тютюн из "Сенс Банка" и другие лица.

То есть, фактически, Яхний мог зарабатывать как получая "откаты" от "Даймонд Пэй", которую вынуждена была использовать для принятия платежей и выплат большая часть субъектов игорного рынка, так и "снимал сливки" за технический процессинг счетов этих субъектов через "Икс Пэй".

Все на защиту Яхния?

На судебном заседании 15 января, когда в Печерском райсуде Киева рассматривался вопрос избрания для Евгения Яхния меры пресечения, журналисты получили очередные доказательства его вероятных связей с "Даймонд Пэй".

Как пишет издание Oboz.ua, защищать опального чиновника КРАИЛ пришли не кто-нибудь, а адвокаты компании "Альянс Консалтинг Груп" Дмитрий Сабатаев и Любовь Зубицкая, которые ранее оказывали правовую помощь этой скандальной платежной системе.

Но больше всего поразила журналистов даже не публичная демонстрация связей Яхния с "Даймондом Пэй", а другой факт. Неожиданно на заседании были замечены люди… в военной форме. Журналисты подслушали, как один из этих людей говорит: "Кого мы берем на поруки? Какого-то Яхния. А кто это, какая у него статья? Помощь врагу! Нет, не хочу брать такого на поруки ". И сделали из этого вывод, что адвокаты могут попытаться убедить суд отдать Евгения Яхния на поруки, в том числе и военным.

В конце концов, именно так и оказалось. Адвокаты действительно предложили судье три варианта – залог, домашний арест и взятие на поруки . Впрочем, судья не принял ни один из этих вариантов, выбрав для подозреваемого пребывание под стражей в пределах срока следствия.

Если следствию удастся собрать все необходимые доказательства и убедить суд – Яхнию по инкриминируемой статье грозит лишение свободы на срок 10-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с возможностью конфискации имущества.

"Кто сверху?"

В истории с Яхнием сейчас очень много вопросов, которые придется изучать следствию. Но есть один, который, возможно, хоть прямо и не касается следственных действий, чрезвычайно важен для избежания в дальнейшем ситуаций, когда в системе исполнительной власти верхнего уровня неожиданно появляются пособники агрессору.

Дело в том, что согласно законодательству КРАИЛ хоть и считается отдельным центральным органом исполнительной власти, тем не менее, четко отмечено, что его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. В том числе и решение о назначении членов КРАИЛ принимается руководством Правительства.

Здесь следует понимать, что до того, как премьер подписал соответствующее распоряжение, тот же Яхний, очевидно, был кем-то из чиновников Правительства предложен в качестве претендента на этот ответственный пост. Не взялась же на пустом месте идея о назначении в качестве члена КРАИЛ никому неизвестного бизнесмена-ростовщика? И, очевидно, что теперь этот "кто-то" должен ответить за свою креатуру.

Другая сторона дела – что нормативными документами четко определены сферы ответственности руководства Правительства. Так, вопросы, касающиеся организации игорного бизнеса (а, следовательно, по логике и деятельности КРАИЛ) отнесены к компетенции Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Очень интересно – доходили ли раньше до господина Федорова факты о деятельности Яхния-Рудого, и если доходили – почему своевременно не были приняты меры для устранения их от вредительской деятельности? Потому что пока все выглядит так, что либо вице-премьер недостаточно контролирует "подопечные" ему направления, либо просто закрывает глаза на такую деятельность.

Запрос с этими вопросами "Телеграф" направил в адрес Михаила Федорова. Об ответе на него мы обязательно проинформируем наших читателей. Не переключайтесь.