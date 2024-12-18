Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали: за кого еще могут взяться в ГБР и Офисе генпрокурора

Во время обысков у Рудого нашли немало запрещенных предметов

В Киеве председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали ДБР и сотрудники Офиса генерального прокурора. Задержание произошло утром в среду, 18 декабря.

Об этом сообщают источники "Телеграфа". Рудого подозревают в сотрудничестве с Россией. У него уже прошли обыски.

Во время следственных действий у Ивана Рудого обнаружили оружие, много патронов и вещества, похожие на наркотические — пакетик с порошкообразным веществом белого цвета и сухие вещества растительного происхождения. Было также много денег – 30 тысяч долларов и неизвестная сумма гривен, скрученных в трубочку.

Задержание Ивана Рудого

Что нашли во время обысков у Ивана Рудого

На этом не все

Как сообщают источники "Телеграфа", спецслужбы продолжают работать в этом направлении, так что планируются и другие задержания. Возможным кандидатом может быть член КРАИЛ Евгений Яхний, связанный с ООО "Даймонд пей" — финансовой компанией, занимавшей около 70% рынка платежных услуг в сфере азартных игр в 2023 году. Известно, что она обслуживала игорный бизнес и связана с Россией.

Как уже писал "Телеграф", ООО "Даймонд пэй" использовало "дроповые" счета для легализации средств, полученных незаконным путем. Поэтому Национальный банк Украины отозвал у компании лицензию из-за выявления недостоверной информации и связей с РФ.

Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело в КРАИЛ обыски. Причиной тому стала деятельность онлайн-казино, осуществляющих свою деятельность на территории боевиков "ЛНР". Этим наполняется бюджет РФ и финансируется оборонно-промышленный комплекс, а значит, и война против Украины. А лицо, контролирующее деятельность этого казино, финансировало ветеранов так называемой "СВО".

Впоследствии в ДБР подтвердили задержание Рыжего по подозрению в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине запретили рекламировать онлайн-казино и букмекеров. Причиной этого является игровая зависимость во время военного положения, в том числе среди военнослужащих.