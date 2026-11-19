Предпочтение отдадут паре или двум друзьям, которые подадут заявки вместе

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Ферма Bixter в норвежском Стейнхьере предлагает 190–200 норвежских крон в час (около 18,80 евро) за работу с клубникой и малиной. Сезонный контракт продлится с 10 марта по 20 октября 2027 года.

О вакансии сообщило издание Fanpage.it.

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Хозяйство расположено в округе Тренделаг и выращивает ягоды преимущественно в теплицах.

Что будут делать работники и кого ищет ферма

Работники будут ухаживать за растениями и собирать урожай. В их обязанности также войдут ежедневное планирование производства и координация работы около 13 сезонных сборщиков.

От кандидатов ожидают хорошего знания английского, ответственности и готовности к физической работе. По крайней мере у одного из двух должно быть удостоверение на право управления трактором.

Удостоверение тракториста должно быть по крайней мере у одного из двух кандидатов Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит жилье и когда подавать заявку

На время контракта работники должны оставаться в Стейнхьере. Ферма предлагает им отдельную квартиру за 150 норвежских крон в сутки – чуть больше 14 евро за двоих.

Во время сезона работники смогут попросить неделю отпуска. Заявки принимают до 10 декабря 2026 года через EURES.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", во французской деревне ищут волонтеров: жилье и питание в обмен на неполный рабочий день.