Оценочная стоимость производителя "Моршинской" за полтора года удвоилась и достигла почти 6 млрд грн

Обновленная стоимость арестованных корпоративных прав компаний группы IDS Ukraine, в частности, ЧАО "Индустриальные дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", суммарно составляет 5,8 млрд грн .

Об этом сообщили представители одной из компаний-акционеров украинской IDS Ukraine Black Waters Limited во время очередного заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), где рассматривается иск Министерства юстиции об изъятии корпоративных прав компаний в доход государства. Адвокаты указанной компании подали в суд отчеты по оценке и рецензии к ним.

Стоимость корпоративных прав, согласно оценке, представленной в ВАКС, более чем в четыре раза превышает ту, которую получило Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в 2023 году. АРМА выбирало управителя для переданных ей арестованных корпоративных прав ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМВ "Оскар", опираясь на отчет по оценке малоизвестного оценщика, который без каких-либо данных со стороны компаний оценил их в сумме 1,4 млрд грн. Тогда как независимая оценка, проведенная параллельно еще в 2023 году, еще тогда фиксировала стоимость IDS Ukraine на уровне 3 млрд грн — это вдвое превышало оценку АРМА, сейчас сумма составляет 5,8 млрд. грн.

Согласно проведенной в начале 2025 года оценке, актуальная стоимость арестованных корпоративных прав такова:

ЧАО "МЗМВ "Оскар" — 2,8 млрд грн, или $68 млн, что вдвое превышает оценку АРМА, сделанную в 2023 году;

ЧАО "ИДС" — 3 млрд грн, или почти $75 млн, что в три раза больше оценки АРМА.

Рост оценочной стоимости объясняется, в том числе, существенным улучшением бизнес-показателей компании: в 2024 году она достигла уровня выручки 6,8 млрд грн, уплатив 1,15 млрд грн налогов.

4 апреля текущего года АРМА объявило новый конкурс по выбору управляющего корпоративными правами ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМВ "ОСКАР", а 17 апреля истек срок подачи конкурсных предложений участниками конкурса по проведению оценки стоимости корпоративных прав указанных компаний.

Ранее IDS Ukraine неоднократно отмечала необходимость объективной и законной оценки стоимости арестованных корпоративных прав в рамках происходящих в АРМА процессов, а также высказывала публичные призывы к АРМА обратиться в компанию должным образом для получения необходимых для проведения оценки данных и документов, которыми располагает только сама компания и которых нет в публичном доступе.

Как известно, сейчас ВАКС рассматривает иск Министерства юстиции Украины о взыскании корпоративных прав компаний группы в доход государства.