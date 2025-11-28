Рыба в Украине становится деликатесом? Эксперт объяснил, почему украинцы платят больше с каждой неделей

Украина вынуждена покупать рыбу за границей

В Украине продолжает расти стоимость рыбы, и главными причинами этого являются импортная зависимость и подорожание доставки. Более 90% рыбы на украинском рынке — импорт.

Что нужно знать:

Украина покупает рыбу в Норвегии, Исландии, США, Канаде и Китае, рассчитываясь в валюте

Цену повышают глобальная инфляция, курс доллара и евро, а также удорожание логистики

На конечную стоимость также влияют налоги, расходы на хранение и торговые наценки

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный. После оккупации Крыма Украина потеряла значительную часть промыслового отлова в Черном и Азовском морях, а с началом полномасштабной войны объемы сократились еще вдвое. Теперь Украина закупает рыбу у Норвегии, Исландии, США, Канады и Китая, рассчитываясь в долларах и евро.

Подробнее по ссылке: Популярный и полезный продукт дорожает вдвое быстрее инфляции

По словам эксперта, на формирование цены влияют несколько ключевых факторов:

Глобальная инфляция – закупочная стоимость рыбы растет во всем мире.

Курсы валют. В начале 2025 года доллар стоил около 41 грн, сейчас — примерно 42,4 грн. Даже небольшая разница напрямую увеличивает цену импортной продукции.

Логистика. Сейчас большинство грузов доставляют автомобилями, что значительно дороже.

Фактически у нас до войны мы где-то 40% импортировали морем. Сейчас морем импортируем, но немного, а все-таки больше автомобильным транспортом

Фактически у нас до войны мы где-то 40% импортировали морем. Сейчас морем импортируем, но немного, а все-таки больше автомобильным транспортом Дмитрий Загуменный, глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов

Налоги и расходы. Рыба проходит таможенное оформление, облагается НДС 20%, а также дорожает из-за транспортировки, хранения и торговых наценок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отключение электроэнергии и рост себестоимости чреваты ростом цены кондитерских изделий. Дорожают сложными, в частности какао-бобы.