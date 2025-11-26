"Застыли на начальном уровне": какие овощи так и не стали массовыми в Украине из-за войны

Украинцы во время войны выбирают привычные продукты

Полномасштабная война приостановила внедрение новых овощных культур в Украине. Даже батат и спаржа, которые фермеры активно сажали несколько лет назад, так и не стали массовыми. Производство этих продуктов застыло на начальном уровне.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine. Детальнее читайте в материале: "В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы".

В магазинах можно найти отечественный батат и спаржу, а еще десять лет назад таких продуктов на полках вообще не было, напоминает эксперт. Однако масштабы выращивания не увеличиваются.

Производство не расширяется. Сначала Ковид, а затем полномасштабная война приостановили этот процесс, объяснил Александр Хорев.

Эксперт назвал несколько причин такой ситуации. Во-первых, из страны массово уехали женщины с детьми. Именно эта группа потребителей больше интересовалась новыми продуктами и блюдами из них, говорит Хорев. Во-вторых, во время войны люди не ищут гастрономических открытий.

"Военное время не для гастрооткрытий, для большинства ключевым фактором является питательность и качество продуктов", – добавил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine.

Аграрии не рискуют расширять производство необычных культур, отмечает Хорев. Спрос на них сейчас минимален, а инвестиции нуждаются в значительных средствах. Фермеры предпочитают сажать проверенные овощи, которые будут точно покупать.

