Риба в Україні стає делікатесом? Експерт пояснив, чому українці платять більше з кожним тижнем

Україна змушена купувати рибу за кордоном

В Україні продовжує зростати вартість риби, і головні причини цього — імпортна залежність та подорожчання доставки. Понад 90% риби на українському ринку — імпорт.

Що потрібно знати:

Україна купує рибу в Норвегії, Ісландії, США, Канаді та Китаї, розраховуючись у валюті

Ціну підвищують глобальна інфляція, курс долара та євро, а також подорожчання логістики

На кінцеву вартість також впливають податки, витрати на зберігання та торгівельні націнки

Про це "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний. Після окупації Криму Україна втратила значну частину промислового вилову в Чорному та Азовському морях, а з початком повномасштабної війни обсяги скоротилися ще удвічі. Тепер Україна закуповує рибу в Норвегії, Ісландії, США, Канаді та Китаї, розраховуючись у доларах та євро.

Детальніше за посиланням: Популярний і корисний продукт дорожчає вдвічі швидше за інфляцію

За словами експерта, на формування ціни впливають кілька ключових факторів:

Глобальна інфляція — закупівельна вартість риби зростає у всьому світі.

Курс валют. На початку 2025 долар коштував близько 41 грн, нині — приблизно 42,4 грн. Навіть невелика різниця напряму збільшує ціну імпортної продукції.

На початку 2025 долар коштував близько 41 грн, нині — приблизно 42,4 грн. Навіть невелика різниця напряму збільшує ціну імпортної продукції. Логістика. Зараз більшість вантажів доставляють автомобілями, що суттєво дорожче.

Фактично у нас до війни ми десь 40% імпортували морем. Зараз морем імпортуємо, але небагато, а все-таки більше автомобільним транспортом Дмитро Загуменний, очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів

Податки та внутрішні витрати. Риба проходить митне оформлення, оподатковується ПДВ 20%, а також дорожчає через транспортування, зберігання та торгівельні націнки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відключення електроенергії та зростання собівартості загрожують зростанням ціни кондитерських виробів. Дорожчають складними, зокрема какао-боби.