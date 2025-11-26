Укр

Не сгребайте с полок эти продукты даже несмотря на будущее подорожание: экономия выйдет боком

Денис Подставной
Запасаться кондитеркой не стоит
Экономия будет ничтожна, если учесть затраты на хранение

Цены на кондитерские продукты в Украине взлетят к новому году из-за большого спроса. Однако делать запасы шоколадок, пирожных и тортов — нецелесообразно.

Об этом "Телеграфу" рассказали производители и отраслевые эксперты.

Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк объясняет, что кондитерские изделия – это продукция с ограниченным сроком годности, особенно торты и пирожные с кремом.

Я не исключаю, возможно, здесь есть психологическая связь, потому что кондитерка — это все-таки продукция наслаждения больше. Люди потребляют шоколад или десерт, чтобы снимать стресс от ракет и всего, что прилетает. Но делать какие-то запасы, пожалуй, не стоит,

посоветовал Балдынюк

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко тоже не видит необходимости запасаться. По его словам, вся продукция есть и будет, в Украине достаточно и сырья и ресурсов для производства кондитерки.

Если говорить о запасах, то есть растущие позиции, на них лучше обратить внимание. Но экономия будет ничтожна по сравнению с тем, что придется заморозить средства, носить, возить, складывать. Это точно не тот случай

сказал Тараненко

