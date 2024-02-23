О потерях ВСУ, Залужном, окончании войны, выборах и не только: топ заявлений Зеленского в интервью Fox News

Во время разговора были слышны залпы артиллерийских орудий

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущему Fox News Брету Байеру. Их разговор состоялся недалеко от линии фронта на Харьковщине.

"Телеграф" собрал самые важные заявления из интервью Зеленского. Он коснулся многих актуальных вопросов.

О приглашении Байдена и Трампа в Украину

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решения или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что означает война в Украине", — сказал президент.

Он добавил, что готов принять Дональда Трампа на передовой, где он "все объяснит и … может быть, у него есть какие-то идеи".

"Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение, и мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина", — отметил Зеленский.

О потерях Украины

Указывается, что на вопрос о потерях ВСУ Зеленский ответил "туманно". Однако заверил, что Россия теряет пять солдат на каждого убитого украинского воина.

"Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", – сказал он.

О послании Конгрессу США

"Мое послание таково: если они хотят быть очень прагматичными, цена, которую мы просим сейчас — поддержать, эта цена меньше, чем она будет в будущем… Они будут платить гораздо больше. Мы просто хотим жить … нас нет альтернативы".

Об отмене выборов и реформах

Зеленский подчеркнул, что не отменял президентские выборы — их проведение во время войны не допускается законом. Он добавил, что, учитывая его нынешнюю популярность, если бы выборы состоялись сегодня, он был бы переизбран народом.

Говоря об опасениях американцев по поводу коррупции в Украине, Зеленский сказал, что "все чисто". Он добавил, что Украина проводит реформы, которых требует Европейский Союз. Однако, по его словам, во время войны было трудно проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".

Об окончании войны

Зеленский убежден, что война в Украине закончится тогда, когда мир осознает, что российский диктатор Владимир Путин является серьезной угрозой для его существования. Пока же мир боится изменений в Российской Федерации и потери Путиным власти.

"Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все — в этот момент война закончится", — заявил глава Украины.

Об увольнении Залужного

По словам Зеленского — это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования. Речь идет не об изменении курса действий Украины, а "о вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время — это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей", — заявил президент.

О необходимости западной помощи

Зеленский подчеркнул, что без помощи Запада Украина не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить экономику и стабильность. Это, в свою очередь может позволить Киеву наращивать производство собственного оружия. Он добавил, что Украине нужно "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".

"Речь не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей", — сказал Зеленский.

О новом контрнаступлении

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", — сказал президент.

Как сообщал "Телеграф", 25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что это будет "нечто особенное": "честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году".