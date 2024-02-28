В небе над Киевщиной будут летать дроны: в чем причина
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Жителей области просят не пугаться и сохранять спокойствие
В Бучанском районе Киевской области начали проводить масштабную аэрофотосъемку местности. В течение двух месяцев на территории Бородянской громады можно будет увидеть летательные аппараты, которые будут использоваться для съемки с высоты.
Местных жителей призывают не паниковать, если у себя над головами они заметят дроны. Подробнее о проведениии аэрофотосъемки рассказала Бородянский поселковый голова Ирина Захарченко.
Так, на территории Бородянской громады по 30 апреля 2024 года будут проводиться работы по аэрофотосъемке. Местных жителей убедительно просят не пугаться, если в небе они увидят квадрокоптеры — это дроны, которые используются для съемки с высоты.
Целью аэрофотосъемки является определение координат опорных и контрольных опознаков и их фотофиксация. Стоит понимать, что опознаки — это точки, которые чётко опознаются на аэрофотоснимках и на местности, координаты которых определены с высокой точностью.
Аэрофотосъемка территории общины будет осуществляться при помощи БплА (беспилотных летательных аппаратов).
Полученные данные будут использоваться для:
- Создания обновленных карт и планов местности
- Мониторинга изменений в окружающей среде
- Планирования развития громады.
В случае возникновения вопросов все желающие могут обращаться на горячую линию к Ирине Захарченко, по телефону: +380931161413.
Для справки: Аэрофотосъёмка — фотографирование территории с определённой высоты от поверхности Земли с целью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на участках произведенной съемки.
Полученные при аэрофотосъёмке данные особенно применимы в картографии, при определении границ территорий, землеустройства, видовой разведке, археологии, изучении окружающей среды, производстве кинофильмов и рекламных роликов и так далее.
Первая аэрофотосъёмка состоялась в 1858 г. над Парижем. Произвёл её французский фотограф и воздухоплаватель Гаспар-Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надар.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом на $70 миллионов. Вместо оптических датчиков дроны могут нести 3,5 кг груза.