В небе над Киевщиной будут летать дроны: в чем причина

Жителей области просят не пугаться и сохранять спокойствие

В Бучанском районе Киевской области начали проводить масштабную аэрофотосъемку местности. В течение двух месяцев на территории Бородянской громады можно будет увидеть летательные аппараты, которые будут использоваться для съемки с высоты.

Местных жителей призывают не паниковать, если у себя над головами они заметят дроны. Подробнее о проведениии аэрофотосъемки рассказала Бородянский поселковый голова Ирина Захарченко.

Так, на территории Бородянской громады по 30 апреля 2024 года будут проводиться работы по аэрофотосъемке. Местных жителей убедительно просят не пугаться, если в небе они увидят квадрокоптеры — это дроны, которые используются для съемки с высоты.

Целью аэрофотосъемки является определение координат опорных и контрольных опознаков и их фотофиксация. Стоит понимать, что опознаки — это точки, которые чётко опознаются на аэрофотоснимках и на местности, координаты которых определены с высокой точностью.

Аэрофотосъемка территории общины будет осуществляться при помощи БплА (беспилотных летательных аппаратов).

Полученные данные будут использоваться для:

Создания обновленных карт и планов местности

Мониторинга изменений в окружающей среде

Планирования развития громады.

В случае возникновения вопросов все желающие могут обращаться на горячую линию к Ирине Захарченко, по телефону: +380931161413.

Для справки: Аэрофотосъёмка — фотографирование территории с определённой высоты от поверхности Земли с целью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на участках произведенной съемки.

Полученные при аэрофотосъёмке данные особенно применимы в картографии, при определении границ территорий, землеустройства, видовой разведке, археологии, изучении окружающей среды, производстве кинофильмов и рекламных роликов и так далее.

Первая аэрофотосъёмка состоялась в 1858 г. над Парижем. Произвёл её французский фотограф и воздухоплаватель Гаспар-Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надар.

Аэрофотосъемка будет проводиться на территории Бородянской громады

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