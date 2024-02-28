У небі над Київщиною літатимуть дрони: у чому причина

Жителів області просять не лякатися та зберігати спокій

У Бучанському районі Київської області почали проводити масштабну аерофотозйомку місцевості. Протягом двох місяців на території Бородянської громади можна буде побачити літальні апарати, які будуть використовуватись для зйомки з висоти.

Місцевих жителів закликають не панікувати, якщо у себе над головами вони помітять дрони. Детальніше про проведення аерофотозйомки розповіла Бородянський селищний голова Ірина Захарченко.

Так, на території Бородянської громади по 30 квітня 2024 року проводитимуться роботи з аерофотозйомки. Місцевих мешканців переконливо просять не лякатися, якщо в небі вони побачать квадрокоптери – це дрони, які використовуються для зйомки з висоти.

Метою аерофотозйомки є визначення координат опорних та контрольних опознаків та їх фотофіксація. Варто розуміти, що опознаки — це точки, які чітко впізнаються на аерофотознімках і на місцевості, координати яких визначені з високою точністю.

Аерофотозйомка території громади здійснюватиметься за допомогою БПЛА (безпілотних літальних апаратів).

Отримані дані будуть використовуватись для:

Створення оновлених карт та планів місцевості

Моніторингу змін у довкіллі

Планування розвитку громади

У разі виникнення питань усі охочі можуть звертатися на гарячу лінію до Ірини Захарченко за телефоном: +38093-116-14-13.

Для довідки : Аерофотозйомка — фотографування території з певної висоти від поверхні Землі з метою отримання, вивчення та представлення об’єктивних просторових даних на ділянках зйомки.

Отримані при аерофотозйомці дані застосовуються у картографії, землеустрої, розвідці, археології, вивченні довкілля, виробництві кінофільмів і рекламних роликів тощо.

Перша аерофотозйомка відбулася 1858 року над Парижем. Зробив її французький фотограф і повітроплавець Гаспар-Фелікс Турнашон, більш відомий під псевдонімом Надар.

Аерофотозйомка проводитиметься на території Бородянської громади

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримає від Канади дрони зі штучним інтелектом на $70 мільйонів. Замість оптичних датчиків дрони можуть нести 3,5 кг вантажу.