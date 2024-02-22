Объявлен масштабнейший сбор на морские дроны: украинцы поражают как донатами, так и мемами

Украинцы меньше чем за сутки закрыли треть суммы сбора

Блогер Сергей Стерненко раскрыл подробности сбора, который получил название "Морской бой". Его цель — собрать почти 300 млн гривен, чтобы купить 35 морских дронов Sea Baby, которые уничтожат российский флот.

Сбор был открыт утром 22 февраля, а в сети уже постят мемы и шутки на этот счет. К слову, по состоянию на момент публикации этой новости, уже собрано 104 млн гривен из 297,5 млн гривен.

Стерненко напомнил, что с 2022 по 2023 год морские дроны Sea Baby поразили девять российский судов и "гордость Путина" Крымский мост. Один из мемов как раз намекает на то, что символ оккупации полуострова ждут новые удары.

Морской дрон Sea Baby несет 850 кг взрывчатки, может преодолеть до 1000 километров при максимальной скорости 90 км/час. Чтобы украинцам было приятнее донатить им пообещали приз. Одни из партнеров сбора — соучредитель Monobank Олег Гороховский и сеть магазинов "Аврора", поэтому будет разыграно 36 карт mono+aurora.

"На 35 карточках лежит по 100 000 грн – выиграть такую можно за взнос от 100 грн. Еще на одной лежит миллион гривен – выиграть его можно за пожертвование от 1000 грн. За вклад 8,5 млн. грн. можно дать лодке имя", — написал Сергей Стерненко.

В сети шутят, что организаторы сбора — это возрождение легендарных групп One Direction или Backstreet Boys

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сеть взорвалась мемами после уничтожения корабля "Цезарь Куников" на 14 февраля. В сети шутят, что это подарок от ВСУ всем украинцам на День влюбленных.