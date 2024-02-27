Неизбежно подорожает коммуналка: когда придется платить больше за отопление и горячую воду

Цены будут расти до экономически обоснованного уровня

Украинцам предстоит поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги. Ценник вырастет на отопление и горячую воду.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По данным регулятора, новые ценники будут установлены после отмены специального моратория, который сейчас "замораживает" тарифы. Точных сроков отмены пока нет, но в НБУ говорят, что это не произойдет раньше, чем закончится военное положение в стране.

"Прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в том числе отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения", — говорится в отчете банка.

На сколько вырастут цены на газ, тепло и воду после разблокировки, пока неизвестно. В Нацбанке отмечают, что цены будут расти до экономически обоснованного уровня.

Важно также, что повышение коммунальных тарифов прогнозируется в несколько этапов, растянувшихся, вероятно, не на один год. То есть резкого удара по кошелькам потребителей не будет. В то же время, уязвимые категории граждан будут продолжать получать субсидии, размер которых будут перечисляться с учетом изменения тарифов.

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