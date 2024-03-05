"Не горят только преступные схемачи": депутаты и активисты жестко отреагировали на пожар в экопарке Осокорки

По мнению активистов, причиной пожара мог стать поджог

Вечером во вторник, 5 марта, в Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка Осокорки. На событие отреагировали депутаты и общественные активисты.

Так, народный депутат Украины Роман Грищук призвал в связи с пожаром провести аудит деятельности Киевской городской военной администрации. Он также отметил, что главу КМВА Сергея Попко назначили "не для того, чтобы покрывать застройку ЭкоПарка".

В свою очередь депутат Киевского городского совета Ксения Семенова отметила, что причиной пожара может быть умышленный поджог. По ее словам, община подозревает в заказных действиях застройщика "Столица Групп".

Кроме того, участник российско-украинской войны, общественный активист, юрист Олег Симороз обратился по поводу пожара к мэру столицы Виталия Кличко. Он также призвал принять неотложные меры по охране парка.

Общественная активистка Юлия Никитина также отметила, что пожар в экопарке Осокорки возник вследствие поджога. Она подчеркнула, что загорелась именно часть парка, которую защищали активисты.

Как известно, пять земельных участков общим размером 176 га 15 лет находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис". С 2020 года эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков созданы два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тяглее" и "Осокорковские луга".

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Владиславы Молчановой Stolitsa Group. В обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства Stolitsa Group обещает достроить расположенный рядом жилой комплекс "Патриотика" и ЖК "Эврика" на Теремках, которые не смог закончить старый застройщик — банк "Аркада".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице загорелся рынок на Борщаговке. Утром 5 марта згорелись торговые киоски, огонь быстро распространился на соседние точки. Информация о пострадавших и погибших не поступала.