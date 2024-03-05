В Киеве масштабный пожар в экопарке на Осокорках: депутат заявила о поджоге, а огонь видно за километры (видео)

В воздухе резкий запах гари и плотный черный дым

Вечером во вторник, 5 марта 2024 года, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Загорелась трава на территории экопарка Осокорки, по одной из версий это может быть умышленный поджог.

Об этом сообщают местные жители, которые публикуют в соцсетях видео масштабного возгорания. Спасатели уже на месте и пытаются потушить огонь, об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает OBOZ.UA.

Пожар в Киеве 5 марта

Возгорание травы произошло вечером. По данным пресс-службы ГСЧС, огонь охватил примерно 2 гектара территории возле озера. Горят заказники "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглое".

Из-за горения в воздухе ощущается резкий запах гари. Весь район затянут плотным черным дымом. Во избежание проблем со здоровьем жителям Дарницкого района стоит закрыть окна.

На видео видно, как пылает огонь. Он охватил большую территорию и горит открытым пламенем. Женщина на видео говорит, что это горят Осокорки. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Огонь видно за километры

Экопарк Осокорки — это одно из любимых мест для отдыха жителей столицы, его называют зеленой жемчужиной Киева. Там есть молодой лес и заплавные озера.

Заповедную зону пытаются застроить

Депутат заявила о поджоге

В свою очередь депутат Киевского городского совета Ксения Семенова уточнила, что горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тяглое". Она также пишет, что это может быть умышленным поджогом.

"К аргументу "там нет природы, там все сгорело, пусть лучше дома будут" 3, 2, 1… Общество подозревает в заказных действиях застройщика "Столица групп", который пытается уничтожить и застроить 200га последней зеленой зоны на Осокорках", — написала на своей странице в соцсети Фейсбук Семенова.

Об умышленном поджоге, а также о поступавших ранее сообщениях о готовящемся поджоге пишет и сам экопарк "Осокорки".

В экопарке заявляют об умышленном поджоге

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Владиславы Молчановой Stolitsa Group. В обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства Stolitsa Group обещает достроить рядом расположенный жилой комплекс "Патриотика" и ЖК "Эврика" на Теремках, которые не смог завершить старый застройщик – банк "Аркада".

Пять земельных участков общим размером 176 га 15 лет находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис". С 2020 года эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков созданы два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тягле" и "Осокорковские луга".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице загорелся рынок на Борщаговке. Утром 5 марта вспыхнули торговые киоски, огонь быстро распространялся на соседние точки. Информации о пострадавших и погибших не поступало.