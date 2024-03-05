В Киеве горит рынок на Борщаговке: густой дым окутал целый район (видео)

На месте работет сразу несколько пожарных бригад

Во вторник, 5 марта, в Святошинском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на территории обойного рынка Борщаговка. По предварительным данным, здесь начал гореть один из торговых павильонов.

Жителей и гостей Борщаговки предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха и просят без крайней необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщают очевидцы в столичных Телеграм-каналах.

Так, на данный момент известно о том, что в Святошинском районе столицы на Борщаговке масштабный пожар охватил торговые павильоны на обойном рынке. Инцидент произошел на улице Зодчих, 74.

Здесь начали гореть торговые киоски, а через несколько минут огонь стремительно распространился на соседние павильоны.

Люди начали спешно покидать территорию рынка, а все вокруг окутал едкий черный дым.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают все экстренные службы города.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Стоит отметить, что едкий дым от пожара окутал всю Борщаговку и людей предупредили о возможном ухудшении качества воздуха.

Жителей и гостей столицы просят по возможности ограничить время пребывания на улице и закрыть окна во всех помещениях. Также рекомендуется пить много воды и включить очиститель воздуха на максимум.

Пожар произошел на улице Зодчих, 74

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Подольском районе Киева произошел масштабный пожар на территории промзоны. Возгорание началось в складских помещениях и огонь начал стремительно распространяться вокруг.