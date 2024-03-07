Ціни продовжують зростати: скільки коштує у Києві однокімнатна квартира

Мати власне житло у столиці – це мрія для багатьох

У Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни.

Слід зазначити, що традиційно найдорожчі квартири в столиці продаються в Печерському районі. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить від 55 до 68 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 126 тисяч доларів, у Шевченківському — 80 тисяч доларів, а в Голосіївському — 69 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Оболонському (54 100 $), Святошинському (48 000 $) та Деснянському (43 000 $) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Середня ціна квартир на "вторинці"

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільна тенденція до подорожчання вартості квартир. Так, за метр квадратний у новобудові у 2024 році просять у середньому 49 400 гривень.

Для розуміння, 2023 року забудовники просили 48 000 гривень.

Найдорожчі 1-кімнатні квартири на "первинці" також продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за квадратний метр у новобудові зафіксовані в Дарницькому (41 000 гривень) та Деснянському (38 400 гривень) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів. У житлі є дизайнерський ремонт, два вбиральні, два санвузли та власна тераса.