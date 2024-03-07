Ловите момент: киевлянам предлагают бесплатно прокатить своих питомцев в городской электричке

Каждая жизнь важна и стоит любви

В четверг, 7 марта, киевская кольцевая электричка абсолютно бесплатно примет на борт птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных и рыб. Интересная акция приурочена к годовщине создания зоозащитной организации "UAnimals".

Интересно ,что все желающие смогут получить на память о поездке уникальный электронный билет. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, бесплатный проезд в столичной кольцевой электричке посвятили годовщине создания зоозащитной организации UAnimals, которые помогли эвакуировать 120 тысяч животных от начала полномасштабного вторжения.

Прокатить своих домашних любимцев в вагонах Kyiv City Express бесплатно можно в течение одного дня — 7 марта.

Важно отметить, что девиз акции звучит так: "Каждая жизнь важна и стоит любви!".

В то же время пассажиров просят не забывать о правилах перевозки животных в поездах и неукоснительно их соблюдать.

Правила перевозки животных в поездах:

обязательно одевать ошейники и намордники

брать переноски для мелких животных.

Интересно, что электронный билет на память можно будет получить в чат-боте "Укрзализныци". Для этого необходимо нажать на кнопку "Билет на животных".

Для справки: UAnimals — всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных и работает в разных форматах — от зоозащитных рейдов до работы в законодательной плоскости.

В своей деятельности движение пытается использовать креативные подходы, которые будут привлекать людей и заставлять их посмотреть на проблему под другим углом. В 2021 году проект, созданный коммуникационным агентством Gres Todorchuk специально для UAnimals, вошел в шортлист международного фестиваля креативности Cannes Lions.

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