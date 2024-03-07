Ловіть момент: киянам пропонують безкоштовно покатати своїх улюбленців у міській електричці

Кожне життя важливе і вартує любові

У четвер, 7 березня, київська кільцева електричка абсолютно безкоштовно прийме на борт птахів, ссавців, плазунів, земноводних та риб. Цікава акція присвячена роковинам створення зоозахисної організації "UAnimals".

Цікаво, що всі бажаючі зможуть отримати на згадку про подорож унікальний електронний квиток. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Так, безкоштовний проїзд у столичній кільцевій електричці присвятили роковинам створення зоозахисної організації UAnimals, яка допомогла евакуювати 120 тисяч тварин від початку повномасштабного вторгнення.

Прокатити своїх домашніх улюбленців у вагонах Kyiv City Express безкоштовно можна протягом одного дня – 7 березня.

Важливо відзначити, що девіз акції звучить дуже зворушливо: "Кожне життя важливе і вартує любові!".

Водночас пасажирів просять не забувати про правила перевезення тварин у поїздах та неухильно їх дотримуватись.

Правила перевезення тварин у поїздах:

обов’язково одягати нашийники та намордники

брати перенесення для дрібних тварин.

Цікаво, що електронний квиток на згадку можна буде отримати у чат-боті "Укрзалізниці". Для цього необхідно натиснути кнопку "Квиток на тварин".

Для довідки: UAnimals — всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин і працює у різних форматах — від зоозахисних рейдів до роботи у законодавчій площині.

У своїй діяльності рух намагається використати креативні підходи, які залучатимуть людей та змушуватимуть їх подивитися на проблему під іншим кутом. У 2021 році проект, створений комунікаційним агентством Gres Todorchuk спеціально для UAnimals, увійшов до шортліста міжнародного фестивалю креативності Cannes Lions.

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