Работа в Киеве за 50 тысяч гривен: кого ищут, перечень вакансий

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, некоторые сферы все еще предлагают высокие заработные платы

Киев по-прежнему остается лидером по уровню зарплат в Украине. Средняя зарплата в столице составляет 21 800 гривен. Однако это лишь общая картина, некоторые сферы предлагают значительно лучшие вознаграждения за знание и опыт.

"Телеграф" подобрал пять вакансий в Киеве с зарплатой более 50 тысяч гривен. Данные о вакантных местах собраны на Work.ua.

Медиа-баер – это специалист, закупающий рекламные площади на щитах, городском транспорте, интернет-сайтах, кинофильмах, а также покупающий время на телеканалах. Он сотрудничает с медиа-селлерами, продающими рекламное время на ТВ, радио и кинорынке. Медиа-байер ведет анализ рынка и тенденций digital-маркетинга, контролирует рейтинги потенциальных рекламодателей и мониторит рекламные кампании конкурентов.

В среднем специалист в Киеве получает 55 тысяч гривен. Это медиана зарплат по данным вакансий, размещенных на Work.ua.

Топ-менеджеры – это группа руководителей на высшем уровне иерархии бизнеса. Они обладают качествами и полномочиями, чтобы эффективно управлять организацией.

Зарабатывают такие специалисты в столице Украины около 55 тысяч гривен.

Директор по маркетингу – это руководитель компании, ответственный за управление маркетинговой деятельностью организации. Его обязанности включают в себя разработку стратегий маркетинга, планирование рекламных кампаний, анализ рынка и конкурентов, а также сотрудничество с рекламными агентствами и другими партнерами.

Они могут получать до 60 тысяч гривен в месяц.

Брокеры – это профессиональные посредники, выполняющие посреднические функции между продавцом и покупателем. Они сводят вместе две заинтересованные стороны, но действуют в интересах одной из них. Брокеры могут работать на фондовых, товарных, валютных биржах и в других сферах.

В среднем в Киеве они получают около 50 тысяч гривен.

Ортодонт – это специалист по стоматологическим услугам. Он занимается лечением дефектов развития зубов и челюстно-лицевого скелета.

В столице ортодонт за месяц может заработать больше50 тысяч гривен.

Риелтор (управляющий недвижимостью) — отвечает за поиск клиентов, проведение переговоров, оформление документов и другие аспекты, связанные с недвижимостью.

В Киеве такие специалисты могут рассчитывать на заработную плату около 50 тысяч гривен.

Конечно, рынок труда постоянно обновляется, предлагая новые вакансии и заработные платы.

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