В Киев приехал британский министр обороны и не с пустыми руками: что обещает

Страна-партнер планирует приобрести важное вооружение

В ходе визита в Киев 7 марта министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет выделено 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это на 125 млн фунтов стерлингов больше, чем было объявлено ранее.

Великобритания приобретет для Украины более 10 тысяч дронов, включая большинство беспилотников FPV, 1000 ударных, а также разведывательные и морские беспилотники. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

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Шаппс объявил о новом пакете поддержки для ВСУ и выделении на него 325 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма на 125 миллионов фунтов стерлингов больше, чем было объявлено ранее.

Средства направят на закупку более 10000 беспилотников:

подавляющее большинство составят FPV-дроны;

около 1000 ударных беспилотников;

разведывательные и морские БПЛА.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов". Лидеры стран пообещали, что обеспечат ВСУ нужными БПЛА.

В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев. Тогда он объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на производство различных беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Среди них будут дроны и британского производства.

Визит Шаппса в Украину.

Британский министр 7 марта совершил свой третий визит в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в сопровождении адмирала Тони Радакина, начальника штаба Вооруженных сил Великобритании.

В ходе встречи было обсуждено продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами. Зеленский поблагодарил британское правительство и народ за их лидерскую поддержку Украины и ее народа. По его словам, визит Шаппса в Киев является одним из способов выразить поддержку нашей страны.

Украина назначила нового посла в Великобритании

Вечером 7 марта стало известно об утверждении новой кандидатуры посла Украины в Британии. Речь идет об экс-главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Запрос уже направлен к британской стороне, Киев ожидает ответа.

Возможное назначение Залужного послом Украины в Лондоне не для всех стало неожиданностью. Слухи об этом ходили еще после отправки его в отставку с должности Главнокомандующего ВСУ. Напомним, что место посла было вакантным с июля 2023 года. Тогда Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко, который занимал должность посла Украины в Великобритании с 2020 года.

Ранее "Телеграф" писал, как президент Украины прокомментировал утверждение кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании. Новое назначение Зеленский обсудил с Шаппсом во время личной встречи.