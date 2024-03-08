Робота в Києві за 50 тисяч гривень: кого шукають, перелік вакансій

Попри складну економічну ситуацію, деякі сфери все ще пропонують високі заробітні плати

Київ, як і раніше, залишається лідером за рівнем зарплат в Україні. Середня зарплата у столиці становить 21800 гривень. Проте, це лише загальна картина. Деякі сфери пропонують значно кращі винагороди за знання та досвід.

"Телеграф" підібрав 5 вакансій в Києві із зарплатою понад 50 тисяч гривень. Дані про вакантні місця зібрано на Work.ua.

Медіабаєр — це спеціаліст, який закуповує рекламні площі на щитах, міському транспорті, інтернет-сайтах, кінофільмах, а також купує час на телеканалах. Він співпрацює з медіаселерами, що продають рекламний час на ТБ, радіо та кіноринку. Медіабаєр веде аналіз ринку та тенденцій digital-маркетингу, контролює рейтинги потенційних рекламодавців та моніторить рекламні кампанії конкурентів.

В середньому спеціаліст в Києві заробляє 55 тисяч гривень. Це медіана заробітних плат за даними вакансій, розміщених на Work.ua.

Топменеджери — це група керівників на вищому рівні ієрархії бізнесу. Вони мають якості та повноваженнями, щоб ефективно управляти організацією.

Заробляють такі спеціалісти в столиці України близько 55 тисяч гривень.

Директор з маркетингу — це керівник компанії, відповідальний за управління маркетинговою діяльністю організації. Його обов’язки включають розробку стратегій маркетингу, планування рекламних кампаній, аналіз ринку та конкурентів, а також співпрацю з рекламними агентствами та іншими партнерами.

Вони можуть отримувати до 60 тисяч гривень у місяць.

Брокери — це професійні посередники, які виконують посередницькі функції між продавцем і покупцем. Вони зводять разом дві зацікавлені сторони, але діють в інтересах однієї з них. Брокери можуть працювати на фондових, товарних, валютних біржах, а також в інших сферах.

В середньому в Києві вони заробляють близько 50 тисяч гривень.

Ортодонт — це спеціаліст зі стоматологічних послуг. Він займається лікуванням дефектів розвитку зубів і щелепно-лицьового кістяка.

У столиці ортодонт за місяць може заробити понад 50 тисяч гривень.

Рієлтор (управитель нерухомістю) — відповідає за пошук клієнтів, проведення переговорів, оформлення документів та інші аспекти, пов’язані з нерухомістю.

У Києві такі спеціалісти можуть розраховувати на заробітну плату близько 50 тисяч гривень.

Звісно ринок праці постійно оновлюється, пропонуючи нові вакансії та заробітні плати.

Раніше "Телеграф" писав, яка зарплата нормальна для життя в Україні на думку штучного інтелекту.