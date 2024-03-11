Как изменилась цена на горючее в Киеве: актуальная стоимость на 11 марта

Самый дешевый бензин стоит 49 гривен за литр

По прогнозам экспертов, цены на топливо в марте должны стабилизироваться, что связано со стабильной ценой на нефть и курс иностранной валюты. Действительно, в течение последней недели цены на топливо в Украине, в частности, в Киеве, почти не изменялись.

"Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на 11 марта, который предлагают киевские АЗК.

На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

ГАЗ — 26,59 грн

ГП — 49,49 грн

А-95 — 48,99 грн

A-95+ — 51,49 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,50 грн

ДТ — 51,00 грн

А-95 — 51,00 грн

А-95+ — 53,00 грн

На WOG и ОККО цены за выходные не изменились:

ГП — 54,99 грн

А-95 — 54,99 грн

A-95+ — 56,99 грн

ГАЗ — 28,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 28,49 грн

ГП — 53,99 грн

А-95 — 52,49 грн

A-95+ — 53,99 грн

На Shell :

ГАЗ — 28,39 грн

ГП — 54,49 грн

А-95 — 54,49 грн

A-95+ — 57,89 грн

Самое дорогое горючее предлагает SOCAR :

ГАЗ — 28,99 грн

ГП — 55,99 грн

А-95 — 56,99 грн

A-95+ — 58,99 грн

Цены на киевских АЗК в последние дни остаются стабильными.

Ранее "Телеграф" писал, как изменились цены на бензин и дизельное топливо в феврале. Стоимость горючего немного колебалась, но без значительных изменений.