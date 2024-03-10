В Украине заметно подешевели овощные консервы: какие и на сколько

В основном цены в Украине постоянно растут, но бывают и приятные исключения

С начала марта в Украине подешевели несколько популярных видов консервированных овощей. Речь идет о зеленом горошке, сахарной кукурузе и оливках.

Такие данные приводит портал Минфина. Разница в ценах, по сравнению с февралем, иногда достигает 10 грн, а то и больше.

Зеленый горошек

Текущая цена на консервированный зеленый горошек составляет в среднем 52,79 грн. Самым дешевым на рынке является горошек марки "Novus" — 36,99 грн за 410 г. Самым дорогим в марте стал горошек марки "Верес" — от 47,60 грн до 55,86 грн, в зависимости от магазина.

Вместе с тем, среднемесячные цены в феврале 2024 года были такими: горошек "Novus" — 48,59 грн, тогда как горошек марки "Верес" стоил 55,37 грн.

Сравнение цен на зеленый горошек

Сахарная кукуруза

Консервированную кукурузу в супермаркетах, во второй декаде марта, можно купить в среднем за 33,60 грн. В зависимости от производителя и торговой площадки цены, конечно, разнятся. Однако, в феврале 2024 года средняя цена на кукурузу была немного выше и составляла 34,16 грн.

Наиболее выгодное предложение на рынке делают магазины "Auchan" и "Metro": сахарная кукуруза в этих магазинах стоит 31,90 грн за 420 г. В магазине "Varus" за такой же объем придется отдать, по меньшей мере, 34,60 грн, тогда как в супермаркете "Novus" — 35,99 грн.

Оливки (черные и зеленые)

Больше всего радуют цены на оливки, черные и зеленые. Так, в марте, на некоторые позиции цена уменьшилась более чем на 10 грн, а то и больше.

Средняя стоимость зеленых оливок марки "Ibérica" (без косточки) в марте составила 77,14 грн за 300 г, тогда как в феврале в среднем они стоили 83,67 грн. Сейчас лучшее предложение в супермаркетах сети "Auchan" — 66,90 грн, тогда как в "Metro" придется заплатить 87,37 грн за те же 300 г.

Вместе с тем, оливки этой же марки с косточкой немного подорожали: 77,90 грн за 300 г, тогда как в феврале цена на них была 75,90 грн.

Средняя стоимость черных оливок марки "Ibérica" (без косточки) в марте составила 66,90 грн за 300 г, в то время как в феврале, в среднем, они стоили 92,75 грн. За 66,90 оливки можно купить в сети магазинов "Auchan".

Так же как и в случае с зелеными оливками, черные с косточкой в марте выросли в цене: 83,95 грн. за 300 г, тогда как в феврале средняя цена составляла 81,55 грн. Вместе с тем, текущая цена на черные оливки с косточкой в сети магазинов "Auchan" — 77,90 грн, тогда как в "Novus" они стоят аж 89,99 грн.

Сравнение цен на зеленые и черные оливки

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине снизились цены на некоторые продукты. В частности, в марте картофель подешевел на 30% по сравнению с февральскими ценами.