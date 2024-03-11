Як змінилася ціна на пальне в Києві: актуальна вартість на 11 березня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найдешевший бензин коштує 49 гривень за літр
За прогнозами експертів, ціни на пальне в березні повинні стабілізуватися, це пов'язано зі стабільною ціною на нафту та курс іноземної валюти. Дійсно, протягом останнього тижня ціни на пальне в Україні, зокрема в Києві, майже не змінювалися.
"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 11 березня, які пропонують київські АЗК.
Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:
ГАЗ — 26,59 грн
ДП — 49,49 грн
А-95 — 48,99 грн
A-95+ — 51,49 грн
На UPG:
ГАЗ — 27,50 грн
ДП — 51,00 грн
А-95 — 51,00 грн
А-95+ — 53,00 грн
На WOG та ОККО ціни за вихідні не змінилися:
ДП — 54,99 грн
А-95 — 54,99 грн
A-95+ — 56,99 грн
ГАЗ — 28,99 грн
Табло KLO показує такі цифри:
ГАЗ — 28,49 грн
ДП — 53,99 грн
А-95 — 52,49 грн
A-95+ — 53,99 грн
На Shell:
ГАЗ — 28,39 грн
ДП — 54,49 грн
А-95 — 54,49 грн
A-95+ — 57,89 грн
Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:
ГАЗ — 28,99 грн
ДП — 55,99 грн
А-95 — 56,99 грн
A-95+ — 58,99 грн
Ціни на київських АЗК протягом останніх днів залишаються стабільними.
Раніше "Телеграф" писав, як змінилися ціни на бензин та дизельне пальне у лютому. Вартість пального трохи коливалася, але без значних змін.