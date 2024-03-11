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Як змінилася ціна на пальне в Києві: актуальна вартість на 11 березня

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Що відбувається на київських АЗК
Що відбувається на київських АЗК. Фото Колаж "Телеграф"

Найдешевший бензин коштує 49 гривень за літр

За прогнозами експертів, ціни на пальне в березні повинні стабілізуватися, це пов'язано зі стабільною ціною на нафту та курс іноземної валюти. Дійсно, протягом останнього тижня ціни на пальне в Україні, зокрема в Києві, майже не змінювалися.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 11 березня, які пропонують київські АЗК.

Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

ГАЗ — 26,59 грн

ДП — 49,49 грн

А-95 — 48,99 грн

A-95+ — 51,49 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,50 грн

ДП — 51,00 грн

А-95 — 51,00 грн

А-95+ — 53,00 грн

На WOG та ОККО ціни за вихідні не змінилися:

ДП — 54,99 грн

А-95 — 54,99 грн

A-95+ — 56,99 грн

ГАЗ — 28,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 28,49 грн

ДП — 53,99 грн

А-95 — 52,49 грн

A-95+ — 53,99 грн

На Shell:

ГАЗ — 28,39 грн

ДП — 54,49 грн

А-95 — 54,49 грн

A-95+ — 57,89 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 28,99 грн

ДП — 55,99 грн

А-95 — 56,99 грн

A-95+ — 58,99 грн

Ціни на київських АЗК протягом останніх днів залишаються стабільними.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилися ціни на бензин та дизельне пальне у лютому. Вартість пального трохи коливалася, але без значних змін.

Теги:
#Київ #Ціни #Пальне #АЗК