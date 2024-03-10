Три популярных овоща подорожали в марте: какие сейчас цены в супермаркетах

Один из овощей взлетел в цене более чем на 20 гривен

В украинских супермаркетах в марте изменились цены на ряд овощей, в том числе подорожали помидоры, лук, а также капуста. "Телеграф" рассказывает, сколько сейчас они стоят.

Так, в первый месяц весны больше всего из этих овощей подорожала молодая капуста. Данная информация была опубликована на портале Минфин.

Отмечается, что эти овощи продолжают дорожать на протяжении нескольких месяцев. К слову, не побили рекорд по ценам только розовые помидоры. Дороже всего они стоили ровно год назад, в марте 2023 года — 180 гривен.

Цены на розовые помидоры

Средняя цена на помидоры в магазинах сейчас составляет 139 гривен. В феврале овощ обходился покупателям в 125,49. За месяц ценник изменился на 13,51.

Цены на синий лук

В этом месяце овощ продают по 69 гривен за килограмм. Стоит отметить, что в феврале цена на синий лук составляла 48,10. Таким образом, разница в цене составила почти 11 гривен за месяц. За последний год это самое большое подорожание этого овоща.

Цены на молодую капусту

В крупных украинских супермаркетах цены на капусту в начале весны значительно взлетели. Сейчас овощ можно приобрести в среднем по 91,78 гривны. Месяцем ранее его продавали по 68,35. То есть, разница составляет 23,43.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в марте в Украине упала цена на тепличные огурцы. Аналитик объяснили, чего ждать от стоимости дальше.