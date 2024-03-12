Пошла за круассаном: водитель Toyota заблокировала движение автобусов на Лукьяновке (видео)
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Водителя ждали пол часа
Сегодня, 12 марта, в Киеве произошла курьезная ситуация, повлекшая заторы общественного транспорта. В сеть попало видео с места происшествия.
Владелец автомобиля марки Toyota перекрыла движение на Лукьяновке. Об этом пишет местный телеграм-канал "Киев Оперативный".
Женщина решила посетить пекарню, пошла за круассанами, оставив автомобиль посреди дороги. За это время около 20 автобусов и троллейбусов не могли проехать дальше, образовав значительную очередь. Возмущенные водители и пассажиры вынуждены были ждать около 30 минут, пока владелица автомобиля не вернулась.
В комментариях люди шутили, другие выразили возмущение по поводу ситуации.
"Голодная сильно была, пожалуй", — с юмором прокомментировал один из подписчиков тг-канала.
"Вообще на всем повороте нужно поставить столбцы, чтобы не парковались", — написала другая пользовательница сети.
"Это какая-то жесть", "А где эвакуаторы? Заняты ли все?" и другие комментарии.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ограничат движение на одном из спусков. Ограничения продлятся 12 марта с 11:00 до 17:00.