В Киеве ограничат движение на одном из спусков: детали, время, все подробности

Учитывайте ограничения при планировании маршрута

12 марта на Днепровском спуске в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Коммунальщики будут проводить противооползневые работы.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 17:00. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"С 11:00 до 17:00 12 марта на Днепровском спуске частично ограничат движение транспорта. Специалисты коммунального предприятия в это время будут осуществлять противооползневые работы с использованием специальной техники вдоль Днепровского спуска", — говорится в сообщении КГГА.

Участок ограниченного движения

"Специализированное управление противооползневых подземных работ", которое будет проводить работы, извиняется за временные неудобства и просит учесть ограничения при планировании маршрута.

Объезд можно совершить по направлению:

Из центра города: улица Сагайдачного – Набережное шоссе.

В центр города: улица Набережно-Крещатицкая – улица Крещатик.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возобновили работу по наполнению онлайн-карты находящихся на балансе города деревьев.