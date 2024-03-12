Пішла по круасани: водійка Toyota заблокувала рух автобусів на Лук'янівці (відео)
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На водійку чекали пів години
Сьогодні, 12 березня, в Києві сталася курйозна ситуація, яка спричинила затори громадського транспорту. У мережу потрапило відео з місця події.
Власниця автомобіля марки Toyota, перекрила рух на Лук'янівці. Про це пише місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний".
Жінка вирішила завітати до пекарні за круасанами, залишивши автівку посеред дороги. За цей час, близько 20 автобусів і тролейбусів не могли проїхати далі, утворивши значну чергу. Обурені водії та пасажири вимушені були чекати близько 30 хвилин, поки власниця авто не повернулася.
У коментарях люди шуткували, інші висловили обурення щодо ситуації.
"Голодна сильно була, мабуть", — з гумором прокоментував один з підписників тг-каналу.
"Взагалі на усьому повороті потрібно поставити стовпці, щоб не паркувалися", — написала інша користувачка мережі.
"Це якась жесть", "А де евакуатори? Чи зайняті всі?" та інші коментарі.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві обмежать рух на одному зі спусків. Обмеження триватимуть 12 березня з 11:00 до 17:00.