В Киеве откроется новый кинотеатр сети "Планета кино": когда и где именно

Это будет третий кинозал в городе

Любителей кино на Оболони ожидает приятная новость. Сеть "Планета кино" анонсировала открытие нового кинотеатра в Киеве, а именно в ТРЦ "Dream" (часть Dream yellow) на Оболонском проспекте, 1Б.

Об этом сообщили в соцсетях кинотеатра. Точная дата открытия еще не известна, но активная подготовка уже идет.

Это будет третий кинотеатр сети в столице, кроме существующих в РЦ "Блокбастер" (проспект Степана Бандеры, 34B) и РЦ "River Mall" (Днепровская набережная, 12).

Напомним, компания "H&M" готовит к открытию первого с начала полномасштабной войны новый магазин в Киеве. Планируют открыть в апреле 2024 года, точную дату открытия сообщат позже. Новая точка будет размещаться в ТРЦ "Blockbuster Mall".

Также в Украину возвращаются такие известные бренды, как "Zara", "Pull&Bear", "Massimo Dutti", "Bershka", "Stradivarius", "Oysho", "Zara Home". Известные бренды испанской компании "Inditex" в скором времени возобновят свою работу после двухлетнего перерыва.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось объявление о сдаче в аренду помещения, где раньше размещался центральный магазин бренда "Zara". Похоже, что флагманский магазин не вернется на Крещатик.