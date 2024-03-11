В Киеве "шумахер" на Jaguar разогнался почти до 200 км/ч: его уже наказали
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ДТП на такой скорости могло бы привести к очень печальным последствиям
На украинских дорогах почти каждый день можно встретить ценителей супер скоростной езды. Например, летом в столице сфотографировали водителя электросамоката, который двигался со скоростью, близкой к сотне километров в час.
Но иногда водители на спортивных машинах решают поэкспериментировать, развив скорость, как на скачках. В частности, в Святошинском районе Киева полицейские остановили авто марки Jaguar, ехавшее со скоростью в 192 км/ч. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Еще одного "шумахера" остановили в Дарницком районе. Он ехал со скоростью в 159 км/ч за рулем автомобиля Mazda.
Штрафы за превышение скорости в Украине
Кстати, превышение скорости является самым популярным нарушением ПДД среди украинских водителей. Им грозят немалые штрафы.
Если водитель превысил скорость отметки от 20 до 50 км/ч, то он должен оплатить штраф в размере 340 гривен. Если разница между разрешенной и зафиксированной скоростью авто составляет 50 км/ч, то штраф достигает 1700 грн.
Ранее "Телеграф" писал, насколько опасной может быть буксировка авто. Видео, распространенное в соцсети Х, набрало уже более 4 млн просмотров.