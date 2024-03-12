У Києві відкриється новий кінотеатр мережі "Планета кіно": коли та де саме

Це буде третій кінозал у місті

Любителів кіно на Оболоні очікує приємна новина. Мережа "Планета кіно" анонсувала відкриття нового кінотеатру в Києві, а саме в ТРЦ "Dream" (частина Dream yellow), що на Оболонському проспекті, 1Б.

Про це повідомили у соцмережах кінотеатру. Точна дата відкриття ще невідома, але активна підготовка вже йде.

Це буде третій кінотеатр мережі в столиці, окрім вже існуючих у РЦ "Блокбастер" (проспект Степана Бандери, 34B) та РЦ "River Mall" (Дніпровська набережна, 12).

Нагадуємо, компанія "H&M" готує до відкриття першого з початку повномасштабної війни новий магазин у Києві. Планують відкрити у квітні 2024 року, точну дату відкриття повідомлять пізніше. Нова точка розташовуватиметься у ТРЦ "Blockbuster Mall".

Також в Україну повертаються такі відомі бренди, як "Zara", "Pull&Bear", "Massimo Dutti", "Bershka", "Stradivarius", "Oysho", "Zara Home". Відомі бренди іспанської компанії "Inditex" незабаром поновлять свою роботу після дворічної перерви.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилося оголошення про здачу в оренду приміщення, де раніше розташовувався центральний магазин бренду "Zara". Здається, що флагманський магазин не повернеться на Хрещатик.