В Киеве возобновят работу второго выхода со станции "Крещатик": детали, дата
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Другой вестибюль останется закрытым
Второй выход со станции метро "Хрещатик", ведущий на улицу Институтскую, был закрыт с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако 13 марта вестибюль возобновит работу.
Будет работать он с 05:37 до 22:33. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
Один из выходов со станции все же пока останется закрытым для пассажиров. Речь идет о выходе на улицу Архитектора Городецкого.
"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", — добавляют в сообщении.
Напомним, 8 марта, наземная станция столичного метрополитена "Днепр" возобновила свою работу в обычном режиме. График движения, по предварительным данным, останется прежним: с 05.41 до 22.36. Однако во время воздушной тревоги она будет закрыта для перевозок из соображений безопасности.
Ранее "Телеграф" писал, когда планируется возобновить движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Работы в перегонном тоннеле идут по графику и проводятся каждый день.