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В центре Киева хотят уничтожить памятник: активисты подозревают Андрея Шевченко

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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За проектом застройки может стоять эксзвезда футбола Новость обновлена 20 марта 2024, 10:55
За проектом застройки может стоять эксзвезда футбола. Фото Коллаж "Телеграф"

Пытаются уничтожить историческую усадьбу, которой 140 лет

Появилась петиция, призывающая сохранить оказавшийся под угрозой сноса дом Исаака Грубера. На его месте ООО "Златовлад", связанное с экс-футболистом Андреем Шевченко, планирует построить офисный центр с подземным паркингом.

С петицией можно ознакомиться на сайте Киевского городского совета. Активисты отмечают, что усадьба Грубера – памятник архитектуры, и его передача под застройку противоречит Закону Украины "Об охране культурного наследия".

Они призывают городские власти отозвать проект решения о передаче здания и обязать владельца заключить охранный договор и провести реставрацию.

По словам активистов, за проектом застройки может стоять Андрей Шевченко, известный украинский футболист, бывший капитан и тренер сборной, а сейчас глава Украинской ассоциации футбола.

"18 января 2024 в предыдущую повестку дня сессии Киевского городского совета был включен вопрос о продаже земельного участка по адресу: ул. Прорезная, 25а ООО "Златовлад" (раздел 3.7 п. 2). Последний связывают с экс-форвард национальной сборной — Андреем Шевченко. Данным проектом решение предусмотрено передать памятник архитектуры — флигель усадьбы Исаака Грубера, в 1882 г. под строительство офисного центра с подземным паркингом", — говорится в петиции.

Коллаж под петицией

В 2014 году два соседних памятника архитектуры, расположенные по адресам ул. Прорезная, 27 и Владимирская, 41 также были переданы ООО "Златовлад". За 10 лет от этих исторических построек сохранились только фасадные стены, а внутренний двор был расчищен для нового масштабного строительства.

Ранее "Телеграф" писал, что застройщики разрушают подвалы дворца последнего гетмана Войска Запорожского в Киеве. Активисты бьют тревогу.

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#Застройка #Новости Киева #Достопримечательности Киева #Андрій Шевченко