В центре Киева хотят уничтожить памятник: активисты подозревают Андрея Шевченко

Пытаются уничтожить историческую усадьбу, которой 140 лет

Появилась петиция, призывающая сохранить оказавшийся под угрозой сноса дом Исаака Грубера. На его месте ООО "Златовлад", связанное с экс-футболистом Андреем Шевченко, планирует построить офисный центр с подземным паркингом.

С петицией можно ознакомиться на сайте Киевского городского совета. Активисты отмечают, что усадьба Грубера – памятник архитектуры, и его передача под застройку противоречит Закону Украины "Об охране культурного наследия".

Они призывают городские власти отозвать проект решения о передаче здания и обязать владельца заключить охранный договор и провести реставрацию.

По словам активистов, за проектом застройки может стоять Андрей Шевченко, известный украинский футболист, бывший капитан и тренер сборной, а сейчас глава Украинской ассоциации футбола.

"18 января 2024 в предыдущую повестку дня сессии Киевского городского совета был включен вопрос о продаже земельного участка по адресу: ул. Прорезная, 25а ООО "Златовлад" (раздел 3.7 п. 2). Последний связывают с экс-форвард национальной сборной — Андреем Шевченко. Данным проектом решение предусмотрено передать памятник архитектуры — флигель усадьбы Исаака Грубера, в 1882 г. под строительство офисного центра с подземным паркингом", — говорится в петиции.

Коллаж под петицией

В 2014 году два соседних памятника архитектуры, расположенные по адресам ул. Прорезная, 27 и Владимирская, 41 также были переданы ООО "Златовлад". За 10 лет от этих исторических построек сохранились только фасадные стены, а внутренний двор был расчищен для нового масштабного строительства.

Ранее "Телеграф" писал, что застройщики разрушают подвалы дворца последнего гетмана Войска Запорожского в Киеве. Активисты бьют тревогу.