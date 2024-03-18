В Киеве на аукцион выставили Житний рынок: сколько хотят получить за здание

За здание 1980 года постройки хотят 2,5 млн грн с условием провести там капитальный ремонт

Национальная электронная биржа Украины выставила на торги право аренды здания Житного рынка – одной из известных достопримечательностей Киева. За право арендовать здание площадью 11,1 тыс. квадратных метров установили начальную цену в 2,5 млн грн (или 220 грн за квадратный метр).

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НЕБ. Аукцион пройдет 25 марта.

Среди условий арендного договора – требование для арендатора провести за свой счет капитальный ремонт здания. Кроме того, сам договор будет подписан на 15 лет с условием возможного досрочного разрыва при невыполнении условий арендатором.

Житний рынок – это один из экономических центров Киева, известный еще с давних времен. Во времена царской и первой половины советской России рынок в Киеве занимал целый квартал. Сейчас это здание 1980 года постройки, построенное по проекту советских архитекторов Мониной, Штолько и конструктора Беднарского на месте расположения центра оригинального рынка.

В целом зданию 44 года, но оно находится в хорошем состоянии, по крайней мере снаружи; оно считается культурным наследием так называемого советского модернизма. Также рынок украшен уникальным панно "Из варяг в греки" – его изготовили из металла в 1980 году специально к открытию нового здания.

После 1991 года рынком как объектом государственной собственности руководит одноименное коммунальное предприятие. На рынке работает ряд продовольственных и непродовольственных отделов; поэтому киевляне довольно часто пишут, что рынок немного напоминает некий остаток советской эпохи среди современного города. Также на рынке очень часто проводятся традиционные для Киева продовольственные ярмарки.

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