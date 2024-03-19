С ремонтом метро в Киеве возникли новые проблемы: процесс пошел не по плану

Заключили договор на 14 миллионов гривен

На участке метро "Почайна" — "Тараса Шевченко" были зафиксированы просадками и подтеками после аварии на перегоне "Лыбидская" — "Демеевская". Киевская городская госадминистрация планировала провести противоаварийные работы летом этого года.

Однако возникают сомнения в реализации этих планов. Ужасное состояние тоннеля на этом участке метро показало местный телеграмм-канал "Киев | Вайб".

По данным киевского издания, тендер на работы по проектированию выиграла ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика". Именно эта же компания попала в скандал после расследования Bihus.Info о главе Киевского метрополитена. А принадлежит ООО эксбалерини Татьяне Белецкой — вероятной теще Кирилла Кривца, являющегося партнером Виктора Брагинского.

В конце декабря метрополитен заключил с компанией договор на 14 миллионов гривен. Работы по разработке проекта по календарному плану должны были длиться 4 месяца.

Делая анализ тендерной документации, вероятнее всего, именно "Теплоэнергоавтоматика" и должна была потом проводить этот ремонт летом.

Ранее "Телеграф" выяснил, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро. Как сотни миллионов гривен от Киевского метрополитена переводят связанную с Брагинским и его партнером компании и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.