В Киеве появится сквер "Героев ОУН": городской совет опубликовал проект решения

"За" проголосовали 82%

В Киеве был принят проект решения о присвоении сквера в Святошинском районе названия "Сквер Героев ОУН". Общественное место находится на пересечении проспектов Академика Палладина и Берестейского и улицы Ореста Васкула.

Об этом сообщает Киевский городской совет. Проект решения опубликован 18 марта.

Общественное обсуждение длилось с 1 декабря 2023 по 1 февраля 2024 года. Также голосование проходило в приложении "Киев Цифровой" с 1 по 15 декабря 2023 года. Общее количество голосов составило 19758, "за" проголосовало 82%, "против" 18%.

Переименование состоится с целью "чествования участников подполья Организации украинских националистов (ОУН) во время Второй мировой войны и участников российско-украинской войны, являвшихся членами ОУН и бойцами Батальона ОУН, с 2014 года защищающего Украину от российских оккупантов".

"Соответственно пункту 1 статьи 37 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", части первой статьи 3, части первой статьи 8, статьи 10 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных" и праздничных дат, названий и дат исторических событий", раздела ІІ Порядка наименования объектов городского подчинения, присвоения юридическим лицам и объектам городского подчинения имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в городе Киеве, утвержденном решением Киевского городского совета от 13 ноября 2013 года № 432/9920, учитывая протокол № 1 заседания Комиссии по вопросам наименований от 02 февраля 2024 года», — говорится в сообщении Киевсовета.

Инициативу переименования сквера выдвинул Общественный союз "Национальное украинское молодежное объединение".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве переименовали почти три десятка объектов. Скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.