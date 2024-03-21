У Києві намагаються незаконно пробити дамбу та покласти кабель: які можуть бути наслідки

Необхідних документів організації не надали

Кияни обурені спробою розпочати будівельні роботи з підключення острова Оболонського до старої підстанції. Їх обурення викликає не лише те, що роботи проводяться без відповідних дозволів, а й те, що кабель планують прокласти шляхом "проколу" дамби, яка захищає від весняних повеней.

Про це повідомляє громадська організація "Парк Прирічна". На місце прибув генеральний директор КП "Плесо" (замовник робіт), який пред'явив нібито дозвіл на "довбання" дамби.

Сумнівні будівельні роботи

"Але серед цих документів, не було ні експертного звіту щодо безпечності таких робіт (який має зробити профільний інститут), ні будь-якого погодження від організації, на балансі якої перебуває дамба басейну Канівського водосховища. На запитання, чи може він їх надати, посадовець відповів "я не можу вам зараз відповісти". І це все при тому, що електрокабель прокладають у "зоні охоронюваного ландшафту" (витяг з містобудівного кадастру додаємо)", — зазначають в організації.

Важливо, що такі дії можуть призвести до руйнування дамби, що, в свою чергу, може спричинити затоплення та інші проблеми. Крім того, підключення великої кількості паркових ліхтарів до старої трансформаторної підстанції може призвести до перевантажень та проблем з електропостачанням.

На місце прибув директор КП "Плесо"

"Наша Громадська організація готує відповідне звернення до КП "Плесо" щодо надання вичерпного переліку документів для їх вивчення та проведенні обов’язкових громадських слухань з мешканцями після їх вивчення", — підкреслює ГО "Парк Прирічна".

Наданий дозвіл

Всі подальші роботи, які будуть проводитися без відповідних дозволів, громада буде вважати протиправними.

"Просимо максимального поширення цієї інформації, адже мова не про декілька будинків, які можуть отримати проблеми зі світлом. Мова про важливий стратегічний об’єкт, який захищає цілий житловий масив", — додають у повідомленні.

На місці прокладаня електрокабеля

Раніше "Телеграф" писав, що активісти закликають зберегти історичну садибу Ісаака Грубера в Києві, який опинився під загрозою знесення. На його місці ТОВ "Златовлад", пов'язане з ексфутболістом Андрієм Шевченком, планує збудувати офісний центр з підземним паркінгом.